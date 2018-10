Câteva staruri din industria XXX au format o ”alianță a vânătorilor de fantome”. Actorii spun că studioul lor este bântuit

Cât privește filmulețele fierbinți cu actori XXX și fantome, probabil sunt sute de asemenea parodii, dar nu este cazul întâmplării de față, relatează mirror.co.uk. Câteva staruri ale filmelor deocheate au format o echipă botezată 'Pornostarurile paranormale', și au publicat deja filmulețe cu dovezi, pe Twitter.

Cei patru membri fondatori susțin că încearcă să obțină răspunsuri la vechea întrebare, respectiv dacă există viață după moarte. Lee Green este cel care a înființat grupul în iunie, după ce împreună cu fratele său Mitch s-au mutat în noua locație. Ei susțin că au remarcat lucruri inexplicabile și stranii în locuință, de la lovituri și zgomote puternice până la extinctoare care se mișcă singure sau aparate acționate din senin.

'Primul incident a fost atunci când am rămas singur în locuință. Eram tolănit pe o canapea în camera unde ne schimbăm și am auzit o bufnitură puternică și am crezut că cineva a pătruns în casă. M-am uitat și am văzut că extinctorul fusese aruncat pe podea. În săptămânile următoare, când eram la studio am auzit pași când nu mai era nimeni altcineva acolo, întrerupătoarele se acționau singure, apa la toaleta se acționa dintr-o dată și partă totul era colorat într-o ceață albastră' povestește Lee, pentru mirror.co.uk.

El și partenerii săi au fost însă șocați de un eveniment care i-a marcat într-o zi. 'S-a întâmplat când lucram pe etajul de sus, era în timpul zilei dar aprinsesem refectoarele pentru o lumină mai bună la filmări. Când am terminat, am urcat să sting luminile. Am intrat în cameră și am auzit un vaiet, din colțul cel mai îndepărtat al încăperii. Nu mi-am crezut urechilor și am fugit repede pe scări în jos și am auzit ușa de sus deschizându-se și trântindu-se cu putere. Cum stăteam împietrit în capul scărilor am auzit bum, bum bum, pe fiecare treaptă. Ceva venea către mine' a mai spus Lee Green.

