„Am slăbit 7 kilograme, se așează altfel hainele pe mine. Aș vrea să particip la un maraton. Nu m-am îndrăgostit, dar am ajuns la un nivel interior și psihic la care mă simt foarte bine și îmi doresc să mă perfecționez. Toată lumea vine la sală cu nervi, am venit o dată așa montată și am alergat 40 de minute la bandă. Vreau să ajung la o anumită formă, nu la anumite kilograme”, a spus Catinca Roman la tv.

Citește și

Rana din inima noastră. Bătrâna de 79 de ani pasată între familie și spital arată gradul de cinism la care au ajuns atât oamenii, cât și instituțiile