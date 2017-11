Caz cutremurător la Iași. O bătrână a ajuns la spital iar, când au văzut-o, medicii au plâns

Lucreția Movilă, din comună ieșeană Ungheni, a fost adusă la unitatea medicală cu salvarea după apelul făcut de o vecină care o vizitează din când în când și îi mai duce ceva de mâncare, informează BZI. În momentul în care medicii au dezbrăcat-o pe bătrână au înlemnit. Acestora nu le-a venit să creadă ceea ce văd.

Bătrâna avea o sondă urinară uscată, care nu mai fusese schimbată de luni de zile, după cum au susținut medicii și corpul plin de răni. Lucreția Movilă a fost internată ultima dată în luna iulie 2017, în Clinică de ortopedie, de la spitalul menționat, unde a fost adusă cu o fractură de femur. Atunci i s-a montat sondă urinară și cu ea a revenit după aproape cinci luni.

„La internare, bătrână avea escare, hipertensiune, era deshidratată și avea o sondă urinară calcifiată și se urină pe lângă acea sondă. Bătrână suferă și de demență. Cred că sondă nu a fost înlocuită din luna iulie, când a ajuns la noi cu o fractură de femur stâng. Până acum nu am mai văzut așa ceva. Noi am curățat escarele, am pansat-o și am trimis-o la domiciliu. Bătrână are nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu. Nu știm dacă locuiește cu cineva. O mai vizitează o vecină care îi mai da de mâncare. Vom lua legătură cu primăria din localitate, să se ocupe asistentul social, asistentul comunitar. Nu știu dacă a fost văzută de medicul de familie„, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.

