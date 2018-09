Avea doar 13 ani, când a rămas orfan și a trăit doar alături de sora sa, după cum am aflat și înainte de începerea show-ului.

Mama a avut ciroză la ficat, a dat în pancreatită, timp de cinci ani de zile a fost sub tratament, prin spitale, a avut operații, a fost destul de greu. A făcut o infecție și a murit, iar după șase luni, aproape un an, tata n-a mai rezistat și s-a spânzurat. Și de atunci am fost doar cu sora mea, care e mai mare decât mine', spunea el, în august.

Acum, în studioul „FanArena”, care se difuzează înaintea emisiunii din Republica Dominicană, sportivul a explicat și decizia de a jucă eliminarea cu Cristi Pulhac, susținând că a fost o decizie luată în echipă.

„Am încercat să unesc echipa, să luptăm pentru echipă. Doar eliminarea și casa erau cele mai importante. Eu mereu am avut încredere în echipa mea, îi lăsam mereu pe ei să aleagă cu cine să joace, aveam încredere în ei, însă ei nu gândeau așa. Eu când am ajuns acolo am auzit că sunt două echipe, ai Faimoșilor și a Războinicilor. Eu am gândit că suntem o echipă. Toată lumea se aștepta că Mirel să fie nominalizat”, a precizat Adrian Blidaru, care a părăsit competiția în lacrimi.