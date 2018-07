Cei mai mulți dintre aleși și-au pus banii în conturi, în timp ce alții au achiziționat terenuri și case. Fostul președinte Traian Băsescu a investit banii în titluri de stat.

Deputatul Adnagi Slavoliub și-a deschis în 2017 un cont curent în care are 37.956 de lei. Indemnizația deputatului minorităților a însumat, în anul fiscal care a trecut, 88.956 lei.

Ambrus Izabela, deputata UDMR și-a construit în 2018 o casă de locuit, de 120 de mp, în localitatea Hărman. Și a cumpărat și un autoturism Ford, în 2017,. Ân ultimul an fiscal, aceasta a avut o indemnizație de 87.324 lei.

Roberta Anastase și soțul și-au reînnoit depozitele în euro

Roberta Anastase, de la PNL, și-a reînnoit două depozite în euro, la BCR, în care are depuse sumele de 40.114 euro și 18.320 euro. Tot la BCR Ploiești, soțul Robertei Anastase și-a reînnoit depozitele în euro în 2018.

Anastase a avut în anul fiscal 2017 o indemnizație de 90.609 lei.

Ministrul Energiei, Anton Anton și-a deschis în 2017 un depozit bancar, la BCR în care a depus 130.000 de lei. Pe lângă indemnizația de deputat de 103.000 lei, ministrul mai are o pensie de 50.000 de lei.

Deputatul PNL Ben Oni Ardelean a deschis, la rândul lui, un cont bancar, în 2017, în care a depus 14.000 de euro.

Andreea Cosma, bijuterii pentru copil în valoare de 12.000 de euro, cadouri de la familia fostului soț, de 35.000 de euro

Deputatul PSD Andreea Cosma a trecut în declarația de avere bijuterii primite de la tatăl fetiței sale, în valoare de 12.000 de euro. Bijuteriile au fost primite în perioada 2017-2018. De asemenea, acesta i-a mai oferit deputatei PSD suma de 15.000 de euro, reprezentând "cadouri în bani".

În plus, familia fostului soț a efectuat transferuri bancare și cadouri, inclusiv bijuterii pentru minoră, din Arabia Saudită, Liban, Irak și Nigeria, în valoare de 35.000 de euro.

Andreea Cosma a mai deschis anul acesta și un cont bancar, la Banca Comercială Belgrad, în valoare de 9.000 de euro.

Cosma a mai acordat împrumuturi către două persoane fizice, în valoare de 236.000 de euro și 20.000 de euro.

Victor Paul Dobre (PNL) , trei conturi bancare nou deschise, cu peste 100.000 de lei

Victor Paul Dobre, deputat PNL, și-a deschis în 2017 trei conturi bancare noi, în care are în jur de 100.000 de lei. În total, deputatul liberal are 18 conturi deschise la diferite bănci, toate în lei. Dobre are o indemnizație de 10.4.092 de lei, în anul fiscal 2017 și primește și pensie de 47.012 lei. În plus, din firmele sale a câștigat un profit de peste 64.000 de lei.

Deputatul UDMR Korodi Attila a cumpărat în 2017 un teren extravilan de 1.400 de mp, în timp ce șeful său pe linie de partid, Kelemen Hunor și-a cumpărat un teren intravilan, de 215 mp, în Cluj-Napoca și o casă de locuit, de 119 mp.

Liderul UDMR a reușit să pună și bani deoparte. El a deschis în 2017 un cont curent, la Banca Transilvania, în care a strâns 12.634 de lei. Tot anul trecut, Kelemen Hunor a făcut și un împrumut de 213.064 ( nu se știe dacă este vorba de lei sau un împrumut în valută, nr), scadent în 2022.

Liderul USR Dan Barna a moștenit în 2016-2017 o fâneață, în județul Sibiu. Fostul premier Victor Ponta, în schimb, a vândut două terenuri, aflate numele soției sale, Daciana Sârbu, în SannicolauMare. În urma vânzării a primit 1.013.124 lei. În plus, acesta a vândut și un imobil, pe care a primit 19.500 euro.

Ponta a semnat și un ante-contract de vânzare-cumpărare, pentru achiziția unui imobil, pe care a dat 200.000 de euro.

Soția sa, Daciana Sârbu a câștigat în ultimul an fiscal, ca europarlamentar, 79.597,86 euro, în timp de deputatul Victor Ponta a avut o indemnizație de 87.087 lei.

Senatorii, achiziții în imobiliare și autoturisme

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog și-a cumpărat, în 2017, un apartament în sectorul 1 al Capitalei, de 130 de mp, cu parcare și dependințe. Senatorul PSD Tit Liviu Brăiloiu a vândut, în 2017, un terent în Constanța, pe care a primit 200.000 de euro, și un apartament, pe care a primit 110.000 euro.

Senatorul PSD Claudiu Manda și-a achiziționat un autoturism Mercedes, an de fabricație 2017, în leasing, pe care trebuie să îl plătească până în 2023.

Pentru această achiziție, a făcut un credit de 124.000 de lei, la BCR. Acesta a avut o indemnizație de 146.242 de lei, în anul fiscal 2017.

Adrian Țuțuianu a primit moștenire, în 2017, două case de vacanță, în comuna Malu din Dâmbovița, și patru terenuri. Senatorul PSD a investit pe bursă 2.000 de euro.

Ministrul Viorel Ilie, de la ALDE, are în noua declarație de avere un teren, în Moinești, de 3.774 de mp și a moștenit, în 2017, o casă în județul Bacău. În pus, ministrul a primit 15.000 de euro cu împrumut, de la o persoană fizică, pe care vrea să îl returneze tot anul acesta. Din chirii, acesta a primit peste 60.000 de lei, potrivit declarației de avere.

Ministrul a primit și suma de 110.000 de lei, de la firma SC Trust Incom SRL.

