Omul a ajuns la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași, fiind diagnosticat cu un hematom perirenal, după ce a fost lovit de cal, scrie Ziarul de Iași. În urma investigațiilor, ieșeanul a aflat că suferă de mai mult timp de boală polichistică renală, în fază avansată. Din acest motiv, medicii i-au recomandat să înceapă ședințele de dializă.

„Pacientul se ştia cu probleme de rinichi, dar nu a fost niciodată la spital, nu s-a investigat. Din punctul de vedere al traumatismului, pentru moment are nevoie de supraveghere, nu a fost nevoie de intervenţie chirurgicală, dar este posibil să fie nevoie de drenaj. Momentan este sub supraveghere în Secţia de Nefrologie. Momentul începerii dializei este doar o coincidenţă, nu are legătură cu traumatismul”, a explicat, pentru sursa citată, dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt al unităţii medicale.