Femeia a fugit de o relație abuzivă pentru a începe o nouă viață, în Manchester, cu fiul ei de doar 7 ani. Dar, în câteva săptămâni, a ajuns să se bazeze pe băncile de alimente pentru a supraviețui.

Cu o plată de doar 1.000 de lire sterline pe lună, ea trebuie să plătească 850 de chirii, precum și facturile și mâncarea. Acum, acest sistemul universal de credite strict a lăsat-o în imposibilitatea de a-și hrăni băiatul și cu o stare de neliniște și îngrijorare, neștiind cum să mai supraviețuiască în fiecare zi.

Totuși, deși inițial s-a gândit la asta, ea spunea că niciodată nu ar putea să-l ucidă pe micuțul ei zâmbitor.

„N-am fost niciodată atât de jos în întreaga mea viață. Cu câteva luni în urmă, mă gândeam să-mi ucid copilul și apoi să mă sinucid, pentru că nu aș putea să mă descurc, dar când mă duc să-mi iau băiatul de la școală și îmi zâmbește, mă gândesc că nu-i pot face asta. Nu sunt o ucigașă. Am fost la medic și urmez un tratament cu antidepresive, dar tot mă simt ca și cum aș fi într-un coșmar. În fiecare lună, banii mei intră în cont, dar dispar în aceeași săptămână. Și nu mai am nimic în următoarele trei săptămâni, nu mai am cu ce să-mi hrănesc fiul”.

Nu am plătit, o vreme, electricitatea. Apelez la o bancă de mâncare din apropiere, ceea ce mă face să mă simt ca și cum aș fi cea mai îngrozitoare persoană, cea mai rea mamă. Trăiesc de pe o zi pe alta. Nu mănânc micul dejun, încerc doar să mănânc suficient pentru o masă de seară. M-am gândit chiar să-mi vând corpul. Nu am făcut-o până acum, dar nu văd nicio schimbare, nu știu ce altceva să fac” – a spus femeia, pentru Daily Mirror, nedorind să își dezvăluie identitatea.