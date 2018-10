Totul este completat de un regim alimentar echilibrat, în care a inclus avocado la mic dejun și în salata din fiecare seară, fructul minune care o ajută să aibă o piele fină și fermă.

Încerc să folosesc din ce în ce mai rar machiajul. În zilele în care nu am concerte sau evenimente îmi păstrez tenul curat, fără pic de make-up. Doar aplic o cremă hidratantă. Nu îmi pot imagina acum cum am putut să port machiaj zilnic în ultimii ani. Vara aceasta am descoperit această salată care a adus numai beneficii sănătății mele și modului în care arăt. Includ zilnic avocado în alimentație, la micul dejun și în acea salată. Este bogat în nutrienți și te ajută să îți păstrezi elasticitatea pielii. În paralel, fac un tratament nou care îmi face pielea fermă și fină, inclusiv în zona gâtului și a decolteului, zonele unde semnele de îmbătrânire se văd cel mai des și care sunt deseori ignorate în saloanele de înfrumusețare. Rezultatele sunt extrem de bune și nu le-ai putea obține altfel decât printr-un tratament profesional precum acesta', declară Ellie White.

Pașii tratamentul

Pasul 1. Dublă exfoliere cu gel exfoliant, printr-o combinație de acțiuni mecanice și enzimatice, ce are rolul de a îndepărta celulele moarte ale pielii și pentru a netezi pielea. Gelul conține extract de papaya si acizi din fructe, ce accelerează procesul de regenerare celulară.

Pasul 2. Masaj cu serum de masaj pentru fermitate. Oferă fermitate pielii și redefinește conturul facial. Serumul conține extractul Alaria Esculenta Seaweed, ce inhibă degradarea colagenului și a elastinei și sporește sinteza acidului hialuronic pentru a ajuta pielea să rămână fermă și suplă și pentru a preveni apariția ridurilor. Pentru acest tratament, au fost gândite mișcări speciale de masaj, în funcție de fiecare zonă: gât, față și decolteu.

Pasul 3. Aplicarea unui serum anti-rid, filler/eraser pentru față, pe bază de acid hialuronic. Când sunt înglobate în canelurile ridurilor, filllerele rehidratează și umplu ridurile.

Pasul 4. Aplicarea măștii faciale Lift Summum, pentru fermitate facială. Au efect de lifting al trăsăturilor feței și redă strălucirea. Redefinește conturul feței și are efect de lifting imediat.

Pasul 5. Aplicarea măștii Lift Summum pentru decolteu. Oferă fermitate și netezeștea pielea de pe gât și decolteu. Conține extract din scoarță de mahon, ce stimulează sinteza colagenului XVIII, o moleculă de ancorare găsită în toate straturile pielii, îmbunătățind astfel elasticitatea și tonusul pielii și ajutând la contracararea slăbirii.

