„Sunt 100% convinsă că fiul meu a fost ucis. El nu ar fi putut să comită suicid. Am venit vineri, m-au sunat să mă duc la morgă unde îl ţin pe fiul meu. Nu e niciun raport de la politie. Cu ocazia aceasta vreau să mulţumesc Antenei 1 pentru ajutorul imens acordat. Nu ştiu ce aş fi făcut. Am încercat să îi sun prietena. Când am ajuns am început să caut certificatul de naştere, nu era. Toate actele de proprietate ale casei nu se aflau acolo. Nu am văzut niciun document pentru fiul meu, am sunat-o. A spus că nu poate să vorbesc, că nu are chef să vorbească. De la poliţie… am spus că vreau să văd toată investigaţia. Atunci au început să vină în casă, să măsoare.(…) Nu este niciun semn care să arate exact unde s-a spânzurat, nici măcar frânghia. Ce s-a găsit a fost sânge”, a spus Rachela Toma la Antena 1.

„Eu mă ocup cu construcţia caselor. Peretele de rigips nu avea cum să îl susţină”, a spus vărul lui Constantin Toma. „Nu lipseşte nimic din casă. Un om care are nevoie de bani vinde lucrurile. Eu pot dovedi toate tranzacţiile. Era un copil răsfăţat, a avut tot ce a vrut Un om care are depresie nu făcea petreceri. Era tot timpul bucuros, vorbea cu toată lumea. Vorbeac cu copiii mei la telefon, cu glume. Nu era un copil cu depresie. Se vede un copil cu depresie”, a spus Elena, sora lui Constantin Toma.

