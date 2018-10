Ce înseamnă ”Marșul respectului” într-un spital. E emoționant ce pot să facă doctorii și asistentele pentru un pacient

Asemenea gest unic îl fac medicii, asistentele și infirmierele de la St. Lukes Meridian Medical Center când pacienții și familiile acestora fac gestul eroic și total dezinteresat de a deconecta pacientul de la aparatele de menținere a vieții și sunt de acord cu donarea organelor către alți pacienți care au nevoie de ele, arată faithwire.com.

Potrivit directorului medical al spitalului, tradiția datează de câțiva ani, când un pacient a decis că vrea să fie donator de organe. 'Ne-am apropiat de familia acestuia, iar când pacientul ne-a părăsit, a luat cu el o bucățică din noi' a spus oficialul spitalului.

Familia și prietenii trec mai ușor pentru momentele dificile în perioada de doliu iar 'Marșul respectului' celebrează și decizia decedatului de a-i ajuta pe alții, donându-și organele.

Emotional moment at @stlukeshealth #MyMeridian. Walk of Respect: Staff at hospital stop to line halls of ICU to show respect for the 2nd patient this week providing the life-saving gift of #organdonation. ??#Donatelife Thank you to family for allowing us to honor him and share. pic.twitter.com/CMjG8OhTkE

— Anita Kissée (@StLukesAnita) September 27, 2018