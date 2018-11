Bianca Sârbu, care până nu de mult a prezentat o emisiune la Antena Stars, își amintește cu drag și cu nostalgie de marea doamnă a teatrului românesc. „Nu vreau să plâng, pentru că o să mă certe soțul meu, zice că sunt prea sensibilă. Doamna Stela Popescu nu a murit și nu a plecat dintre noi niciodată, pentru că ea este acolo, în teatru, este emblema noastră”, a subliniat ea.

Stela Popescu deborda de energie și optimism și reușea să le schimbe rapid starea persoanelor din jurul ei. Practic, pentru ea nu exista „nu se poate” și întotdeauna găsea motivație să depășească diverse probleme.

„Ce, ești nebună? Cum să nu mai poți? Ia uită-te la mine! Poți! Ești tânără, ești frumoasă, fii veselă!„

Într-unul din multele momente în care s-au văzut în culise, la teatru, actrița i-a predat Biancăi adevărate lecții de viață. A învățat-o să se facă plăcută, să nu deranjeze pe nimeni și să nu se lase copleșită de greutățile din viață.

„De câte ori m-am plâns, am zis că mă doare ceva sau am zis: «Aaa, doamnă, nu mai pot!», mi-a spus: «Ce, ești nebună? Cum să nu mai poți? Ia uită-te la mine! Poți! Ești tânără, ești frumoasă, fii veselă!». Și m-a învățat că publicului nu poți să îi dai decât adevăr și dacă ești drăguță, nu superi pe nimeni. Nici să nu te dai mare divă, dar nici să fii călcată în picioare! Să fii drăguță, că dacă zâmbești și ești drăguță, nu are nimeni ce să îți facă!”, a povestit, pentru Libertatea, Bianca Sârbu.

A avut cancer și a rămas văduvă de tânără

De-a lungul timpului, Bianca Sârbu a primit multe lovituri din partea destinului: a fost diagnosticată cu cancer de piele, iar soțul ei a decedat pe scenă, lăsând-o văduvă, cu doi copii mici de crescut. Artista a trecut însă peste greutăți, acum e sănătoasă, s-a recăsătorit la începutul acestui an cu un bărbat mai tânăr decât ea, este fericită, iar pe plan profesional lucrurile îi merg bine: se regăsește în distribuția multor spectacole de la Teatrul de Revistă și cântă la evenimente.

«Am visat-o și era tot așa cu părul acela al ei, frumos, roșcat»

Regretata Stela Popescu s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, în noiembrie anul trecut. „Am visat-o și era tot așa cu părul acela al ei, frumos, roșcat. Mă întreba toată lumea: doamna Stela Popescu avea părul natural? Cred că au visat-o și colegi de-ai mei, dar întotdeauna a fost bine. Noi credem că ea este liniștită, este lângă Puiu, bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult, soțul ei, și cred că își dorește să mergem mai departe, pentru că orice ar fi, revista merge mai departe”, a precizat Bianca Sârbu.

