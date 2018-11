Pe blogul său Travelure.in, Ajay Sood a publicat materialul cu titlul „Viză românească pentru indieni – toate cele bune!, un titlu ironic la adresa pierderii de timp și a energiei consumate încercând să obțină viza pentru România.

După ce a încercat să obțină viza prin intermediul unui serviciu de outsourcing guvernamental specializat în intermedierea obținerii vizelor din toată lumea și a descoperit că în ultima perioadă aceștia nu se mai ocupă de vizele pentru România , a început o aventură de patru zile petrecute pe scările sau în sălile de așteptare ale Ambasadei României din New Delhi.

În prima zi, pe 16 octombrie, când a ajuns la sediul Ambasadei la ora 12.45 și a aflat că programul cu publicul s-a terminat și i s-a cerut să vină a doua zi după ora 13.30.

În a doua zi „Am ajuns acolo de la 12.30 și am aflat că erau deja 19 persoane în faţa mea. După ce numele meu a fost notat, m-am aşezat să aştept. Odată ce Ambasada a deschis ghişeul pentru depunerea solicitărilor, am văzut că înaintea mea erau o mulţime de agenţi de turism, fiecare având între 5 și 15 dosare pentru viză. Ei mi-au spus că nu îmi va veni rândul în acea zi, aşa că am întrebat dacă aş putea cumva să-mi trec numele pe lista pentru a doua zi şi să plec. M-a amuzat când mi s-a spus că pentru a face acest lucru trebui să aştept până la ora 15.30. La acea oră ar fi ieşit cei care intraseră deja în Ambasadă. Mi s-a spus că cei care au aşteptat, dar nu au reuşit să fie primiţi, vor fi primii pe lista de a doua zi. Rămas fără altă opţiune, am aşteptat până la ora 15.30 şi mi-am trecut numele, eram al 12-lea pe lista pentru ziua următoare”, a scris bloggerul.

În cursul celei de-a doua zi a auzit și numele ofi’erului ambasadei care dădea vize, Mihai Secere. Agenții de turism care așteptau să intre pentru a obține vizele povesteau ce bine era înainte de venirea acestuia, când procesul era mult mai simplu: ofiţerul de viză colecta toate formularele, le examina şi dacă lipseau documente, cei care le-au depus erau contactați telefonic pentru a rezolva situația.

În a treia zi, indianul a așteptat de la 9.30 până la 12.30, când s-a terminat programul și tot nu a apucat să intre, dar măcar s-a trecut pe lista de ziua următoare și urma să intre primul.

În cea de-a patra zi, așteptarea a luat sfârșit și a ajuns în fața lui Mihai Secere. Ofițerul responsabil cu vizele a fost extrem de meticulos cu dosarul de aplicare prezentat de blogger și a pus numeroase întrebări despre vizele de călătorie din alte țări pe care le-a obținut de-a lungul anilor.

„M-a chestionat în mod insistent cu privire la motivele pentru care vizitez România. De asemenea, s-a uitat cu suspiciune la mine de mai multe ori, îndoindu-se de bunele mele intenţii, formularele mele de înscriere, documentele justificative, viza mea valabilă 10 ani pentru SUA şi numeroase alte vize din paşaportul meu. Acest lucru mi s-a părut destul de ciudat, având în vedere că eu călătoresc foarte des şi, prin urmare, am obţinut numeroase vize. În plus, călătoresc pentru a promova destinaţii, iar ofiţerii de viză nu au avut niciodată obiecţii legate de documentele mele. De fapt, au fost fericiţi să le promovez ţările în faţa publicului indian, a prezentat Sood întâlnirea cu Secere.

Bloggerul spune că la plecarea din Ambasada României din Delhi s-a simțit de parcă a fost interogat în arest și a fost sigur că i se va respinge cererea.

Acest lucru s-a întâmplat cinci zile mai târziu când a fost anunțat că nu va putea călători în România. „În ciuda faptului că cererea mea a îndeplinit toate condiţiile necesare (asigurare de călătorie ştampilată în mod corespunzător, bilet de întoarcere, rezervare la hotel, extras bancar cu o vechime de două zile, invitaţie, o viză valabilă în SUA, vizite anterioare în circa 15 state din Schengen, etc.), Mihai Secere mi-a refuzat viza. Şi a avut o plăcere aproape sadică să-mi spună acest lucru. Cele două interacţiuni scurte cu Mihai Secere m-au făcut să mă întreb dacă nu cumva este adeptul supremaţiei albilor. De asemenea, m-am întrebat şi dacă nu cumva Ambasada României a ales în mod intenţionat procesul actual de solicitare a vizei pentru a descuraja turiştii indieni să viziteze România', scrie bloggerul.

Indianul s-a întrebat chiar dacă nu cumva eforturile celor care organizează evenimente precum Experience Romania pentru a promova turismul din această țară, sunt supulberate dintr-un capriciu de diverşi Mihai Secere din lume.

'Nu, nu am primit viza pentru România, iar în acest proces am pierdut nişte bani şi foarte mult timp. Dar asta nu este o problemă. Adevărata problemă este relaţia dintre India şi România. Ministerul indian al Afacerilor Externe cunoaşte oare tratamentul pe care ambasada românească îl aplică cetăţenilor indieni care doresc să viziteze România? În concluzie, fac un apel urgent la cei de la Experience Bucharest/Experience Romania să facă cunoscută această problemă Ministerului Afacerilor Externe din ţara lor. Şi aş îndemna şi Ministerul Afacerilor Externe din India să analizeze procesul neprietenos de obţinere a vizei de la Ambasada României. Această problemă trebuie abordată pentru a clarifica cetăţenilor indieni dacă România vrea să primească cetăţeni din India sau nu, încheie Ajay Sood postarea de pe bloggul său, singura dedidacă României și una care nu face prea multă cinste țării noastre.

Foto: Travelure.in

