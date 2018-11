Chiar dacă era râvnit de toate concurentele care ajungeau în Thailanda, acesta a renunțat la rolul de ispită.

Tomiță are o firmă de construcții, de care este foarte mândru. Fosta ispită masculină de la ‘Insula iubirii’ este foarte preocupat cu afacerea lui, iar acesta merge și la șantier de multe ori, să vadă în ce stadiu se află lucrările. Acum, Tomiță duce o viață bună și rămâne de văzut dacă acesta va mai participa la emisiunea care l-a făcut celebru, potrivit VIVA!.



După ce în trecut a cucerit-o pe Deea și și-a dat frâu liber sentimentelor la Insula Iubirii, a venit rândul altei concurente să îi pice în plasă. Este vorba de Raluca, tânăra care a renunțat la iubitul ei, pentru a petrece clipe incendiare alături de Tomiță pe „Insula Iubirii'. Deși toată lumea credea că cei doi vor avea o relație și dincolo de camerele de filmat, ei bine, Tomiță este din nou singur, după cum chiar el mărturisește. „Oficial nu am o iubită. Într-o relație sunt sincer și natural. Să ne simţim bine, să ne bucurăm de viaţă. Am 25 de ani, o să vină şi o familie o să vină şi un copil. Dacă o sa fie, nu zic nu. Viaţa şi ceea ce ne înconjoară ne maturizează. M-am zbătut pentru unele femei. Dacă te place, te place aşa cum eşti. Totul vine de la sine. Îmi place o femeie să fie naturală. Nu cred în iubirea pe interes. Nu am un criteriu sau o limită de vârstă. Erau impunătoare pe insula iubirii şi pe urmă…', a spus Tomiţă la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

