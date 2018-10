Cutremurul s-a produs la ora 3:38 dimineaţa (ora de vară), în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, la o adâncime de 150 de kilometri.

„Sinceră să fiu eu am râs acum, dar nu e râsul meu… am fost la Sfântul Dumitru şi am cântat, la un doctor pe care îl chemă Dumitru, am stat acolo până la unu noaptea…am ajuns acasa, m-am demachiat, am făcut un duş şi îmi fac un ceai de tei. Aţipesc la un moment dat…era două jumate. M-am băgat in pat, am stins lumina şi m-am aşezat si a început zguduiala…începe zguduiala …pe întuneric nu mi-am dat seama…m-am dus să-mi caut actele de casa…am luat lumânarea am aprin s-o cu bricheta…zic gata, mă duc să-mi caut actele de casa…ca să ştie lumea că am fost proprietăreasă, am deschis uşa să văd dacă e cineva, nu era nimeni, am încuiat uşa, lumea de vizavi pleca…am 40 de icoane în casa…nicio icoană nu s-a mutat…nu s-a clintit deloc…mi-am zis tatăl nostru”, a declarat Saveta Bogdan la Antena Stars.

