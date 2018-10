Fostul gimnast american scrie că în timp ce se afla în aeroport a fost confundat de una dintre angajatele serviciului de securitate cu el însuși.

„Este prima dat când mi se întâmplă asta. Îmi făceam check-in-un pentru zborul de astăzi. Femeia de la securitate s-a uitat la permisul meu de conducere și înainte să își ridice privirea spre mine mi-a spus cool, ai fost numit după Bart Conner, gimnastul?„, le-a povestit soțul Nadiei prietenilor de pe Twitter.

Ok, this is a first. Checked in for my flight today. The woman at TSA looked at my drivers license, and before she looked up at me, said cool, were you named after Bart Conner, the gymnast?'

