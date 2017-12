Ce a primit cântăreața Adriana Antoni de la Moș Crăciun. Artista a povestit la Antena Stars despre perioada copilăriei și a mărturisit că a lansat recent un album.

Adriana Antoni este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere. Recent, aceasta a lansat un nou album.

„Eram năbădăioasă. Eram un copil foarte bun la şcoală, învăţatm foarte bine eram harnică, dar în acelaşi timp exploram absolut orice. Bine că mama avea plămânii buni şi striga după mine ca să mă întorc acasă. Moş Crăciun a venit mai devreme, că am lansat un album noi”, a relatat Adriana Antoni în platoul „Star Matinal” de pe Antena Stars.

Este foarte atentă la ceea ce mănâncă

Adriana Antoni a povestit la Antena Stars, cum ține acest regim, pe care l-au adoptat și alte vedete populare.

”Citesc foarte bine etichetele, proveniența alimentelor. Am început să fiu atentă la ceea ce mănânc atunci când am ajuns în America și am intrat într-un supermarket. Dacă mănânci bio, efectul se vede în timp. Pur și simplu, m-am simțit bine când am început să mănânc sănătos…

În ultimul timp am slăbit cu detoxifiere. Nu este ușor, dacă ești obișnuit să mănânci tot felul de bunătăți. Am slăbit în ultimul timp cu hrișcă și chefir. Se face un terci, se pune de seara în apă. Eu încălzesc apa. O las până dimineața, apoi o strecor. Hrișca are proprietăți extraordinare. Cei care nu mănâncă carne, o pot înlocui. Eu pun chefir peste, de 1,5%.

Poți să bei cafeaua fără zahăr Multă apă peste zi, pentru că e o detoxifiere. Imediat, a doua zi, se vede pe cântar o schimbare. La haine se vede imediat. Oriunde ai surplus, îl vezi diminuat”, a explicat Adriana Antoni la emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”, difuzată de Antena Stars începând cu ora 16:30.

