Nicoleta s-a dedicat creșterii copiilor săi, preferând să părăsească Bucureștiul și să se mute la Miercurea Ciuc, pentru o la oferi celor mici o viață de familie liniștită.

În tot acest timp, Iuliana, sora sa mai mică, a avut o carieră în ascensiune. Chiar dacă a demisionat în urmă cu ceva timp din postul de asistentă TV, ea nu a rupt legătura cu televiziunea. De altfel, potrivit propriilor mărturisiri, surioara Nicoletei Luciu nu ar zice nu unui nou proiect de divertisment.

Ocupată, deocamdată, cu alte angajamente și aflată în căutarea succesului, fosta asistentă TV nu prea are timp și de drumuri în provincie, mai ales până la Miercurea Ciuc. Prin urmare, nu doar Nicoleta își vede rar spra mai mică, ci și copiii vedetei sunt văduviți de prezența mătușii lor.

“Nu-i văd des, pentru că distanța nu e așa de scurtă. Ne vedem pe video, e ok așa”, ne-a mărturisit Iuliana, completând că prichindeilor le merge bine unde sunt și că mama lor are grijă de ei 24 de ore din 24: “Nepoțeii mei sunt bine, cresc. Nicoleta, la Miercurea Ciuc, are aceleași sarcini ca și aici, aceleași lucruri pe care le face o mamă cu 4 copii” .