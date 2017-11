Sute de rochii de mireasă sunt expuse la Palatul Parlamentului, acolo unde vineri a început Târgul de nunți. Pe lângă modelele clasice, aici se găsesc și rochii de mireasă speciale, cum ar fi modelul cu trenă detașabilă, la 17.250 de lei și cel cu pene de struț, care costă 8.000 de lei.

Designerii prezenți la primul târg de nunți al anului 2018 spun că nu se mai poartă rochiile nuanța alb- neon, ci bej-urile, rozul “prăfuit”, deci culorile pastelate. Una dintre cele mai scumpe rochii de la târg este un de un roz pastel, formată din două piese și costă 17. 250 de lei. “Rochia este compusă din două piese: rochia și trena detașabilă. Miresa poate să opteze pentru ce variante vrea să poarte, deoarece trena are capse și deci mireasa, după ce a terminat cu pozele și vrea să se simtă mai lejer, poate să scoată trena” spune Ana Mihăilescu, brand manager al unei case de modă prezentă la Târgul de Nunți de la Palatul Parlamentului. Trena are foarte multe aplicații de cristale Swarovski, mai multe decât are rochia. Dantela și cristalele sunt toate cusute manual.

Rochia cu pene de struț costă 8.000 de lei

Printre rochiile de mireasă speciale pe care le găsiți la târg se numără și una din dantelă lucrată manual, cu pene de struț. Acest model costă 8.000 de lei. Târgul de nunți Mariage Fest este deschis până duminică, la ora 18.00.

