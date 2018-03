Ce s-a întâmplat azi, 10 martie. România câștiga Campionatul Mondial de handbal pentru a patra oară și se inaugura prima linie telegrafică din țară

Libertatea vă aduce aminte ce s-a întâmplat azi, 10 martie, în anii ce au trecut. Semnificaţiile istorice pentru ziua de 10 martie arată că de data de 10 martie s-a inaugurat prima linie telegrafică din România, dar și că țara noastră se încorona campioană mondială la handbal pentru a patra oară.

Pe 10 martie 1974 echipa de handbal masculin a României a câștigat Campionatul Mondial după ce a învins în finala disputată la Berlin echipa RDG-ului cu scorul de 14 – 12. Naționala noastră devenea astfel pentru a patra și ultima oară campioană mondială.

Tot pe data de 10 martie, în 1957, se năștea unul dintre cei mai temuţi şi căutaţi terorişti din istoria lumii, Osama bin Laden, principalul suspect al atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York, în urma cărora şi-au pierdut viaţa aproape 3.000 de cetăţeni.

Data de 10 martie a rămas în istoria României și ca data la care s-a inaugurat linia telegrafică Bucureşti-Giurgiu.

Evenimente care au avut loc pe 10 martie

241 i.Hr.: Primul Razboi Punic: Victoria decisiva a romanilor asupra Cartaginei in batalia de la Insulele Aegates pune capat primului razboi punic.

1291: Romanii din Transilvania sunt mentionati, pentru prima data, ca participanti la Dieta speciala convocata de regele Ungariei, Andrei al III-lea, la Alba Iulia.

1629: Carol I al Angliei disolva Parlamentul; inceputul celor “11 ani de tiranie” in care n-a existat parlament.

1855 – Se inaugurează linia telegrafică Bucureşti-Giurgiu.

1871: Fata de continuarea manifestarilor antigermane, Carol I convoaca guvernul si ia hotarirea de a parasi tara chiar a doua zi. Renunta la ideea abdicarii cu conditia constituirii unui guvern care sa obtina votarea bugetului si sa rezolve problema concesionarii cailor ferate. Guvernul liberal condus de Ion Ghica demisioneaza. Lascar Catargiu isi ia raspunderea noului guvern.

1876: Alexander Graham Bell a facut cu succes primul apel telefonic, spunand “Domnule Watson, vino aici; am nevoie de tine”.

1906: A avut loc catastrofa miniera de la Courrieres, Lens (Franta), soldata cu moartea a 2.000 de mineri.

1918 – Autorităţile sovietice au mutat capitala de la Petrograd (Sankt Petersburg) la Moscova.

1918 – Compania Warner Bros a realizat primul său film, “Patru ani în Germania”.

1945: Bombardiere americane arunca aproape 2.000 de tone de bombe incendiare asupra orasului japonez Tokyo, distrugand mari parti din capitala Japoniei si ucigand 100.000 de civili.

1966: Casatoria printesei Beatrix (viitoare regina) a Olandei cu diplomatul german Claus von Amsberg.

1993 – Regizorului român Dan Piţa i-a fost decernată de către guvernul francez distincţia “Officier de l’ordre des arts et des lettres”, pentru merite în domeniul culturii.

2003 – Departamentul american al Comerţului a acordat României statutul de ţară cu economie de piaţă, titlu care a intrat în vigoare la 11 martie, după publicarea deciziei în Monitorul Oficial al Statelor Unite.

2006 – Informaticienii de la institutul german Fraunhofer au prezentat, la târgul CeBit de la Hanovra, un prototip de calculator care poate citi gândurile persoanei aflate în faţa sa, transformându-le în fraze care apar apoi pe un monitor

2007 – A şasea brăţară dacică, reperată de statul român într-o galerie de arte din New York, a fost cumpărată contra sumei de 42.500 de dolari printr-o firmă de intermediari

2007 – Miliardarul român Ion Ţiriac a devenit primul român aflat în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume; el figurează pe locul 840 în clasamentul pe 2007, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari

Persoane născute pe 10 martie

1628 – S-a născut medicul şi fiziologul italian Marcello Malpighi. (m. 29 nov. 1694)

1788 – S-a născut scriitorul german Joseph von Eichendorff. (m. 26 febr. 1857)

1833 – S-a născut Dimitrie A. Sturdza-Miclăuşanu, istoric şi om politic, fondator şi preşedinte al Partidului Naţional Liberal (1892-1908), fost prim-ministru, membru titular al Societăţii Academice Române, preşedinte al Academiei Române (1882-1884). (m. 8 oct. 1914)

1903 – S-a născut compozitorul american de jazz şi trompetistul Leon Bix Beiderbecke, vestit pentru maniera introspectivă şi tonul clar şi distins. (m. 6 aug. 1931)

1903 – S-a născut scriitoarea Clare Boothe Luce, prima femeie americană numită într-un post de ambasador (Italia). (m. 9 oct. 1987)

1923 – S-a născut fizicianul american Val Logsdon Fitch, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1980, împreună cu James Cronin. (m. 5 febr. 2015) (95 de ani)

1941 – S-a născut Teodor Meleşcanu, politician român.

1953 – S-a născut regizorul, scenaristul şi producătorul canadian de film Paul Haggis, distins cu două Premii Oscar pentru filmul “Crash” (2004/I). (65 de ani)

1953 – S-a născut, la Cluj, artistul plastic Vasile Tolan.

1955 – S-a născut, la Sibiu, compozitorul şi chitaristul Adrian Ordean (ex Roşu şi Negru, ex Compact, ex Schimbul 3, Pact by Leo Iorga & Adi Ordean).

1958 – S-a născut actriţa americană Sharon Stone, în Meadville, Pennsylvania. Fiica unui muncitor, a studiat la Universitatea Edinboro University, iar dupa absolvire a concurat la un concurs de frumusețe și a obtinut titlul Miss Pennsylvania, ceea ce a determinat-o să urmeze o cariera de model în New York. A semnat un contract cu agentia Ford, dar la sfârșitul anilor ’70 a renunțat la cariera în modelling ca să se dedice actoriei.

A devenit celebra cu rolul din ”Instinct primar” (Basic Instinct), unde a jucat alături de un alt actor celbru, Michael Douglas.

1968 – S-a născut actriţa Cesonia Postelnicu.

1970 – S-a născut actorul Dragoş Stemate.

Decese comemorate pe 10 martie

1908 – A încetat din viaţă scriiitorul italian Edmondo de Amicis.

1936 – A încetat din viaţă Garabet Ibrăileanu, critic, istoric şi teoretician literar. (n. 23 mai 1871).

1988 – A murit Harry Brauner, folclorist, etnomuzicolog. (n. 24 febr. 1908) (30 de ani)

1998 – A murit actorul american Lloyd Bridges. (n. 15 ian. 1913) (20 de ani)

2002 – A încetat din viaţă inginerul german Rudolf Hell, considerat inventatorul faxului

2004 – A încetat din viaţă poetul Mihai Ursachi. A fost deţinut politic în anii 60, fiind un adversar declarat al regimului totalitarist din România (n.17 februarie 1941).

2013 – A murit prinţesa Suediei, Lilian, ducesă de Halland. (n. 30 aug.1915) (5 ani)

Sărbători pe 10 martie

Sfinţii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox în 10 martie.