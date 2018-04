Ce s-a întâmplat azi, 12 aprilie. Iuri Gagarin face primul zbor în Cosmos

Pentru cei care vor să știe ce s-a întâmplat azi, 12 aprilie, de-a lungul anilor, am făcut o trecere în revistă a evenimentelor importante din această dată. La 12 aprilie 1961, Iuri Gagarin efectuează priml zbor în Cosmos, la bordul navei „Vostok”, devenind primul cosmonaut din istorie și tot în această zi, însă, în 1992, a fost inaugurat parcul de distracții „Disneyland Paris”.

12 aprilie este a 102-a zi din an în calendarul gregorian.

Ce s-a întâmplat azi, 12 aprilie, în istoria omenirii

1935 – Au început lucrările Conferinţei britanico-franco-italiene de la Stressa, care a examinat consecinţele denunţării de către Germania a clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles, adresând acesteia critici formale, neînsoţite de sancţiuni.

1954 – Bill Haley și the Comets înregistrează melodia „Rock Around The Clock”

1954 – Joe Turner lansează piesa „Shake, Rattle & Roll”

1957 – USSR efectuează un test nuclear în atmosferă.

1961 – Iuri Gagarin efectuează primul zbor în Cosmos, la bordul navei ”Vostok”. ”Cerul e negru, Pământul e albastru”. Acestea au fost cuvintele intrate în istorie rostite de Iuri Gagarin, primul om care a văzut planeta noastră din spaţiul cosmic.

1991 – În principalele oraşe ale ţării, Alianţa Civică a organizat mitinguri de protest împotriva politicii guvernului.

1992- Euro Disney (Disneyland Paris) este inaugurat în Marne-la-Vallee, Franța

1993 – În Bosnia, a fost lansată prima misiune de luptă din istoria Alianţei Nord-Atlantice.

1999 – România a ratificat Acordul European referitor la persoanele implicate în proceduri înaintea Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi cel de-al şaselea Protocol Suplimentar Acordului General asupra Privilegiilor şi Imunităţii Consiliului Europei.

Ce personalități s-au născut pe 12 aprilie

1933 – S-a născut Montserrat Caballé, celebra soprană din Spania

1940 – S-a născut pianistul Herbie Hancock (I Thought it Was You), în Chicago

1947 – S-a născut, în Indianapolis, Indiana, David Letterman, actorul de comedie, celebru pentru emisiunea „Late Night”.

Celebritățile care au murit pe 12 aprilie

2002 – A murit prozatorul şi poetul Platon Pardău (n. 1 dec 1934)

1945 – A murit Franklin D. Roosevelt, al 32-lea președinte al Statelor Unite.

2007 – A decedat scriitorul american Kurt Vonnegut, autor al romanului “Abatorul cinci sau Cruciada copiilor: Un dans obligatoriu cu moartea” (“Pianul mecanic”, “Sirenele de pe Titan”, “Fii binecuvântat, domnule Rosewater sau Nu strica orzul pe gâşte”, “Bufoniada sau Gata cu singurătatea!”, “Barbă Albastră”) (n. 11 noiembrie 1922)

2010 – A murit regizorul de teatru şi film german Werner Schroeter, autorul filmelor “Der Tod der Maria Malibran” şi “Nuit de chien” (n. 7 aprilie 1945)