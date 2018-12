Vineri, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi depusă în Parlament. Textul este semnat de 163 de parlamentari, iar pentru a trece în Parlament, trebuie să fie votat de 233 de deputaţi şi senatori.

Moţiunea de cenzură ar urma să fie citită luni în plenul reunit al Legislativului, iar joi să fie votată.

Aritmetica din Legislativ, în defavoarea Opoziţiei

Pentru ca moţiunea de cezură să fie adoptată, Opoziţia are nevoie de 233 de voturi

PNL, PMP, USR și parlamentarii neafiliați au 174 de voturi.

Cu sprijinulUDMR și al minorităților naționale, Opoziţia mai primeşte 47 de voturi, dar ar mai avea nevoie de încă 12 voturi pentru succesul demersului



PSD este vulnerabil la Camera Deputaţilor. Majoritatea PSD-ALDe are în acest moment doar 163 de deputați, în timp ce majoritatea necesară pentru legile organice este de 165 de voturi.

Pro România are acum 16 parlamentari: Nicolae Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, Mircea-Titus Dobre, Eugen Durbacă, Mihaela, Huncă, Emilia-Marilena Meiroșu, Cătălin Nechifor, Gabriela Podașcă, Alin Văcaru, Ion Mocioalcă, Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, Ion Spânu

Adrian Ţuţuianu spune că şi-a înfiinţat grup parlamentar, la Senat, alături de Baciu Gheorghe, Chiţac Virgil, Covaciu Rodica, Ionaşcu Gabi, Lungu Vasile şi Botnariu Emanuel

Astfel, PNL, USR şi PMP trebuie să negocieze cu UDMR, minorităţile şi cu neafliliaţii, pentru a avea şanse de câştig în Parlament. În plus, ar fi ideal ca Opoziţia să reuşească să atragă de partea ei şi parlamentari de la majoritatea PSD-ALDE.

UDMR, semnal îngrijorător pentru PNL: „Cine este premierul, care este majoritatea, cine sunt miniştrii, care este programul de guvernare? Încă nu am primit niciun răspuns la această întrebare simplă”

Moţiunea de cenzură nu trece – nici cu voturile UDMR, nici cu cele ale minorităţilor – pentru că lipsesc 52 de voturi, dar UDMR nu are răspuns la întrebarea „de bun simţ” cine este propunerea de premier, respectiv cine va conduce viitoarea majoritate, a declarat, miercuri, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor.

„Moţiunea de cenzură se anunţă din septembrie. Eugen Tomac a avut deja moţiunea scrisă la 1 septembrie, au trecut aceste aproximativ trei luni, încă nu există o moţiune de cenzură. Au zis că o depun pe 10 decembrie, apoi pe 11, pe 12. Încă nu s-a depus o moţiune de cenzură. Până când nu se depune o moţiune de cenzură, discutăm doar teorii, ipotetic. Noi nu am văzut moţiunea de cenzură, textul am înţeles că e gata, dar nu am văzut. Pe de altă parte, am avut o discuţie cu Dan Barna, preşedintele USR, am avut o discuţie cu Eugen Tomac, preşedinte PMP, şi am avut discuţii cu colegii deputaţi din PNL. Dar n-am avut nicio discuţie cu Ludovic Orban. Este adevărat că noi ne-am intersectat la Hamburg, la Congresul CDU, am dat mâna, ne-am salutat, dar nu am discutat despre moţiunea de cenzură deloc. Acest lucru nu înseamnă că dacă mă caută nu vom discuta, dar astăzi, până la această oră, încă nu a avut loc nicio discuţie. Cu colegii de la PNL am mai discutat în plen, pe holuri”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Potrivit acestuia, rămâne întrebarea dacă Opoziţia vrea să guverneze cu adevărat sau nu vrea să guverneze în acest moment.

„Şi această întrebare este una serioasă. (…) Cine este premierul, care este majoritatea, cine sunt miniştrii, care este programul de guvernare. Încă nu am primit niciun răspuns la această întrebare simplă, de bun simţ şi extrem de modestă. Fiindcă OK, nu trebuie să mă iei pe mine în serios, că sunt mic şi neglijabil în Parlament, dar ţara, totuşi, dacă vrei să guvernezi, aşteaptă să ştie în ce direcţie vrei să mergi, cu cine vrei să mergi, cine este premierul. I-am spus şi domnului Tomac: „Cine este propunerea dvs. de premier? (…) Veniţi cu Traian Băsescu, om experimentat?” Pe Dan Barna l-am întrebat, răspunsul nu l-am primit: „Care e programul de guvernare?” (…) Am impresia că aici se întâmplă următorul lucru – sesiunea şi moţiunea, ceea ce este extrem de bine, extrem de corect, este vorba despre controlul Guvernului din partea Parlamentului, ceea ce este necesar şi o dezbatere oricând este bine venită, dar nu am văzut programul de guvernare, nu am văzut propunere de premier”, a afirmat liderul UDMR.

Ponta: „Cu noi nu s-a discutat, nu am susţine un guvern condus de Ludovic Orban!”

Victor Ponta, liderul neafiliaţilor rupţi din grupul PSD, spune clar că nu ar vota moţiunea dacă în locul guvernului condus de Viorica Dăncilă ar veni un guvern condus de Ludovic Orban.

„Cu noi nu au discutat. Nu ne-au zis absolut nimic. Treaba lor, să facă ce vor. Nu ştiu despre ce e vorba. Din moment ce nu ne-a zis nimeni nimic, nu am cum să susţin ceva ce nu cunosc. Consider că dacă nu discută cu Pro România nu au nicio şansă. Dacă discută cu noi, şansele-s mici, Dar singuri, înseamnă că o fac aşa , de ochii lumii”, a spus Victor Ponta duminică, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă a discutat cu reprezentanţii Opoziţiei despre susţinerea unei eventuale moţiuni de cenzură.

Preşedintele Pro România a precizat că susţine schimbarea guventului Dăncilă, dar că nu ar susţine un guvern condus de Ludovic Orban.

Foto: Arhivă

