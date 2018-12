Firma Endorse Management Group a publicat un CV care oferă câteva detalii neștiute despre actuala soție a prințului Harry.

Datele par a fi de dinainte de 2006, înainte de apariția lui Meghan în „Deal or No Deal”. În CV se regăsesc roluri în filme precum „A Lot Like Love”, alături de Ashton Kutcher și „Hot Chick”.

Pe lângă rolurile pe care le-a avut atât în filme cât și în piese de teatru, în rubrica de abilități, Meghan a pomenit că se pricepe la tap dance, balet și kickboxing.

Persoană din anonimat care a publicat aceste informații a mai spus că Meghan nu a fost selectată pentru rolul pentru care a dat audiție pe motiv că CV-ul ei era slăbuț.

Recent, Meghan, ducesa de Sussex, i-a surprins pe cei care au participat la British Fashion Awards 2018, premiile modei britanice, urcând pe scenă pentru a o premia pe Clare Waight Keller, designerul care i-a creat rochia de mireasă, scrie CNN.

