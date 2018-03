În ultima perioadă, cititori din întreaga țară ne întreabă ce se intampla cu ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană (celebrele pachete cu făină, ulei, conserve etc, care se împărțeau, în fiecare, an persoanelor și familiilor cu venituri reduse ). Am solicitat un răspuns la această întrebare, de la autoritățile competente.

RĂSPUNS: La solicitarea redacției, Direcția Comunicare, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) ne-a transmis următorul comunicat: “În anul 2017, nu au fost acordate pachete cu produse alimentare și produse de igienă, în prezent lucrându-se la caietul de sarcini. Licitațiile pentru stabilirea firmelor care vor furniza aceste pachete se vor organiza după finalizarea întocmirii dosarului de achiziție publică. Informaţii referitoare la perioada de distribuţie, respectiv, distribuţia la nivel local a acestor pachete către destinatarii finali, pot fi obţinute de la sediile unităților administrativ teritoriale de pe raza localităţii de domiciliu (primării)”. Așadar, toți cei care ne întreabă ce se intamplă cu ajutoarele alimentare de la UE, trebuie să știe că, pentru anul 2017, aceste ajutoare nu s-au acordat și nici nu se vor mai acorda, retroactiv, iar pentru acest an, nu se știe, cu exactitate, când se vor acorda. Programul pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) beneficiază de un fond de peste 518,8 milioane euro, pentru o perioadă de 7 ani- între 2014 şi 2020. Contribuţia bugetului Uniunii Europene este de 85%, iar cofinanţarea de la bugetul naţional este de 15%. În România, există aproape 4 milioane persoane defavorizate. Printre acestea, se numără pensionarii cu venituri reduse, inclusiv, invalizii, veteranii şi văduvele de război cu venituri de până la 450 lei/lună inclusiv, persoanele cu handicap grav şi accentuat, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial şi persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană.

