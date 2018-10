„Bine, de la ele vin acum… teme. Ştiu că cea mare are 8 ani, gemenele 6 ani, pe 20 vor face 6 ani. Cum le sarbatoresti? La Poiana Braşov, gaşcă de copii, petrecere. Am fost cândva învăţător, deci în toate… nu ma pricep la desen. Ea petrece mai mult timp cu ele şi e firesc să aibă autoritate. În timpul săptămânii ne vedem zilnic, la două zile. În fiecare seară pe whatsapp teme, ne vedem. Îmi cere sfatul Rebeca. Eu sunt cu doar un divorţ la activ, alţii sunt cu mai multe. Consider că divorţul vine în momentul în care relaţia celor doi oameni de după divorţ e mai bună decât înainte. Copiii vor să le ştie, de aceea întreabă de mai multe ori. Să ştie ele exact, varianta lui tata, varianta mamei- Întrebând îşi rezolvă o problemă şi nu o lasă în interior. Am avut probleme”, a spus Doru Todoruţ pentru Sntena Stars.

Doru şi Rocsana s-au căsătorit în anul 2000 şi, la scurt timp, s-a născut Rebecca, fiica cea mare a cuplului. Neînţelegeri tot mai mari au apărut în mariajul lor, iar în iarna lui 2011, Rocsana intentat divorţ, nemulţumită de faptul că soţul ei era mai tot timpul plecat în turnee. S-au împăcat în acelaşi ani, pe scările tribunalului, şi au pecetluit concilierea cu o escapadă romantică. Rocsana a rămas însărcinată şi în noiembrie 2012 le-a adus pe lume gemenele cuplului. Un an mai târziu, în vară, Doru şi-a anunţat fanii pe Facebook că divorţează, iar separarea lor s-a pronunţat pe 20 decembrie 2013.

