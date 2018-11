View this post on Instagram

De mica am adorat animalele si mi-am dorit sa am un Ranch al meu, unde sa am toate animalele posibile, alaturi de care sa traiesc fericita, si o armata de personal de ingrijitori, care sa aibe grija zilnic, sa nu le lipseasca nimic ? Nu suport, de fapt, nu concep, ca animalele sa nu fie ingrijite, spalate, tunse, parfumate, duse la veterinar, si cu papioanele sau zgardutele mereu noi aranjate ! ??? Litiera pisicii se schimba de cate ori o foloseste pisica !!! In felul asta, in casa nu exista miros urat !? Eu am o problema cu modul in care miroase intr-o casa ?, si stiu ca asta, imi spune totul despre cel care sta in casa respectiva ? Noi avem 20 de aparate profesionale care imprastie o aroma divina in casa, la fiecare 30 fiecare ! ? (Intr-o alta postare am sa va spun ce aroma e si cum am ales-o!) ? Si zic asta, deoarece o casa poate sa fie superba, dar, daca miroase inauntru urat, e un dezastru ? Concluzia este ca un animal de casa sau de curte , reprezinta o mare responsabilitate si trebuie sa fiti gata sa vi le asumati atunci cand le luati Aviz direct, celor care au catei si pisici si ii tin murdari, nu ii deparaziteaza, si ii neglijeaza, gen, le arunca cate un colt de paine, si uita sa ii pupe si sa petreaca timp cu ei ! Un catel sau o pisica este ca un copil, care are nevoie de TOT, pentru a fi fericit si a te face fericit ? Iar in opinia mea, efortul asta, MERITA ORICE PE LUMEA ASTA ! Iubirea lor este UNICA, SPECIALA, ADEVARATA, DEZINTERESATA SI PE VIATA ??? Love, Oana ? #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #queen #cats #dogs #love #passion #family #pets #together