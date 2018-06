Ce spune proprietarul mărcii “Arsenie Boca” după ce a fost refuzat de Gigi Becali

“Domnul Becali se pare că este depăsit de situaţie (…) nu mi-a trimis vreun e-mail şi nici nu m-a sunat, cu toate că cunoaște numărul meu personal (…) se confirmă cele spuse în market (n.r. – piaţă), cum că are grave probleme financiare şi defapt nu îşi permite aceasta achiziţie, şi să îşi asimileze numele cu acest brand din cauza «accidentelor cu legea» pe care le-a avut în trecut”, a transmis cotidianului Libertatea Andor Şandor, reprezentantul companiei care deţine drepturile intelectuale ale mărcii “Arsenie Boca”.

Acesta a adăugat că “deşi BOR-ul (n.r. – Biserica Ortodoxă Română) şi d-nul avocat Ionaşcu susţin în presă că domnul Becali ar fi apt pentru a fi Guvernatorul brandului, cum am precizat în ofertă îl consider ideal”. Proprietarul mărcii Arsenie Boca mai spune că “segmentul de producere şi distribuire al genului de produse comercializate momentan de BOR se licenţiază într-adevăr pe cinci ani cu 25 milioane de euro, profitul estimat pe acest segment fiind de 100 milioane de euro pe cei cinci ani. Aceasta ofertă fiind preferenţială pentru domnul Gigi, în urma evaluării am primit oferte net superioare acesteia, şi mă aflu în negocieri şi cu alte entităţi atât din România cât şi din străinatate”.

De mai multe zile, presa din România scrie că Gigi Becali vrea să cumpere marca “Arsenie Boca” şi este în negocieri cu deţinătorul legal. Cunoscutul om de afaceri şi patron de fotbal, George Becali, a primit, la mijlocul lunii mai, un email din partea lui Andor Şandor, reprezentantul companiei Additional Worldwide Care Services Ltd., care deţine drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii “Arsenie Boca”. Totodată, a primit şi două telefoane din partea lui Şandor, care dorea să se asigure că Becali a primit emailul şi l-a citit.

Gigi Becali i-a spus, însă, lui Andor Şandor că nu este interesat să facă asemenea afaceri şi nici să cumpere o marcă ce reprezintă o figură importantă a bisericii româneşti şi pe care nimeni nu poate pune preţ.

Cum a înregistrat Andor Şandor marca “Arsenie Boca Părintele”

La finalul anului trecut s-a aflat că un maghiar a luat brandul “Arsenie Boca”, iar de atunci, comercianţii de la Mănăstirea Prislop au fost ameninţaţi cu plângeri penale dacă mai folosesc marca.

Compania Additional Worldwide Care Services Ltd., cu sediul în Marea Britanie, deţinută de Andor Şandor, a obţinut drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii înregistrate la nivel european “Boca Părintele” și “Arsenie”, în luna decembrie 2016, conform atestatelor cu numărul 015760382 din data de 06.12.2016, nr.015773997 din data 02.12.2016 și asupra imaginii industriale cu nr.003564582-0001 din data de 01.01.2017. Ulterior, comercianţii de obiecte bisericeşti au început să primească notificări şi somaţii prin care li se cerea să scoată de la vânzare toate articolele cu părintele Arsenie Boca. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei spune că înregistrarea mărcii s-a putut face în străinătate, fiindcă numele “Arsenie Boca” nu are notorietate peste graniţe.

“Acest patrimoniu cu tot ce reprezintă el aparține a priori de jure și de facto exclusiv Bisericii pe care a slujit-o monahul respectiv ca fiu duhovnicesc al sau/ mănăstirii în care a trăit. OSIM România nu ar fi înregistrat așa ceva. Aberația a fost posibilă doar în străinătate, unde evident funcționarii respectivi habar nu au de numele Arsenie Boca. Aceasta a fost și viclenia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, pentru ziarul Libertatea.