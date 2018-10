Astfel, la scurtă vreme, o familie a decis că merită să-i pună numele fetiței nou-născute Harland Rose, după Colonelul Harland Sanders. Părinții au primit 11.000 de dolari pentru gestul lor, potrivit mirror.co.uk.

Ideea de a pune copiilor nume care se foloseau odată a fost folosită de cei de la KFC pentru a încuraja noile generații să poarte nume care în prezent se folosesc mai puțin sau deloc.

„Suntem încântați să vă anunțăm că avem un câștigător la concursul nostru Baby Harland Naming Contest și că numele de Harland va fi dat mai departe de micuța Harland Rose”, a scris KFC din SUA pe Twitter.

Harland Rose a venit pe lume pe 9 septembrie, exact în ziua în care Colonelul Sanders ar fi împlinit 128 de ani. Pe lângă suma de bani, părinții copilei au primit și mai multe produse KFC.

Im as pleased as pumpkin punch to announce the winner of our Baby Harland Naming Contest and the Harland who will be ushering in an all-new generation of Harlands, little Harland Rose. pic.twitter.com/wI2SNshsZ6

— KFC (@kfc) 30 octombrie 2018