Există, însă, o categorie de oameni care preferă în continuare să vadă fotografiile printate, să depene amintiri alături de familie sau pur și simplu să le știe puse într-un clasor din bibliotecă. Alții vor să își impresioneze prietenii cu ceva aproape retro.

Ei bine, pentru toți aceștia s-a inventat imprimantele foto. Iar una dintre ele este Epson Ecotank L805.

Când am primit propunerea de a testa o imprimantă foto recunosc că nu prea am vrut. În fond, cine mai scoate poze în ziua de azi? De ce ar mai fi relevante imprimantele în lumea digitală? Ce mare brânză ar putea fi?

Dar am întrebat, într-un mini-sondaj, mai mulți colegi și colege din redacție. Și nu mică mi-a fost surprinderea să constat că cerere există. O mămică vrea să își scoată poze nenumărate cu odrasla, o altă colegă merge la petreceri de fițe și vrea să își salveze poze cu ținutele de gală. Un coleg se însoară și vrea amintiri, iar altul este pasionat de fotografie și și-a scos poze de la incendiul din Grecia și un poligon militar.

Așadar, cererea de fotografie pe hârtie încă există, numai că noi nu ne mai chinuim să mergem la centre specializate să le scoatem.

Dar putem aduce un întreg 'laborator' la noi acasă.

Pe partea de specificații, grupul japonez Epson a venit cu o inovație: nu mai ai nevoie de cartușe pentru imprimare. Desigur, ai nevoie de culoare în continuare, căci nimic nu se creează din nimic (după cum ne zice termodinamica).

Așadar, cartușele sunt înlocuite cu rezervoare de culori, pe care le poți reumple cu unele achiziționate din comerț.

Spre deosebire de imprimantele clasice, care vin cu trei cartușe (RGB – roșu, verde, albastru) sau cele care acoperă spectrul CMYK (cyan, magenta, galben și negru), imprimanta celor de la Epson vine cu șase culori, dintre care două magenta.

Acest lucru asigură o gamă foarte mare de culori disponibile, ca un fel de HDR pentru hârtie.

Imprimanta mai dispune și de conectare wireless, astfel că îți poți printa fotografii direct din telefon.

Eu am folosit varianta clasică, prin intermediul unui calculator. Și asta deoarece programul Epson cu care vine îți permite să mai retușezi pozele sau să le încadrezi mai bine.

Dar cât de bine scoate pozele? La această secțiune am să las să vorbească fix pe cei care au beneficiat cel mai mult de rezultatul final. Iar mărturiile sunt grăitoare.

„Într-o eră în care fotografiile sunt digitale și ne ținem emoțiile în spatele hard-urilor, era nevoie de o astfel de imprimantă, care să transpună toate amintirile cât mai aproape de adevăr. M-am bucurat când am văzut claritatea fotografiilor pe care am ales să le imprim. Mi-am adus aminte de perioada în care mă uitam cu părinții mei la fotografiile cu noi, însă nu pot compara calitatea imaginilor. Ce-i drept, eu am și optat pentru hârtia super glossy, însă rezultatul a fost mult peste așteptările mele”.

Denisa Macovei, jurnalist

„Culorile imaginilor printate au redat o serie de nuanțe care nu au putut fi recreate de monitorul laptopului. Cele două fotografii de vacanță pe care le-am printat, realizate cu telefonul mobil, aproape ca au prins viață pe suportul de hârtie. Lumina, culorile vii care nu au putut fi redate la calitate maximă nici măcar de ecranul telefonului te trimit, la o simplă privire, înapoi în locul unde au fost realizate. Aceasta imprimantă este un mic laborator foto care ține la pretențiile dar și la buzunarul clientului”.

Cătălin Doscaș, reporter special

„Am fost impresionat de calitatea fotografiilor scoase de imprimantă. Culorile sunt intense. De multe ori fotografia printată pare mult mai reușită decât pe desktop-ul computerului. Un alt plus este dat posibilitatea de a alege dintr-o varietate de tipuri de hârtie. În funcție de nevoile tale te poți orienta rapid pentru o folosire optimă a produsului.

Partea care ar putea crea un oarecare disconfort este legată de viteza procesului de printare. La fotografiile de o calitatea mare aștepți câteva minute bune până sa iasă imaginea”

Dragoș, jurnalist