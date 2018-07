Cea mai mare bătaie din baschetul mondial, la meciul Filipine – Australia, din preliminariile CM 2019. Jucători din NBA, implicați | VIDEO

Bătaia a început după ce un jucător filipinez l-a lovit cu cotul în figură pe un baschetbalist australian, în sfertul al treilea al partidei, la scorul de 48-76. Terenul de baschet din Manila Arena s-a transformat într-unul de wrestling, jucătorii celor două echipe împărţindu-şi pumni şi picioare. Arbitrii au fost depăşiţi de situaţie.

După ce spiritele s-au calmat, 13 jucători, nouă filipinezi şi patru australieni, au fost eliminaţi. Partida s-a reluat cu trei jucători filipinezi pe teren, dar nu a mai durat mult, pentru că au mai urmat eliminări, iat disputa a fost abandonată în momentul în care Australia conducea cu 89-53.

În altercații au fost implicați și doi jucători din NBA, australienii Matthew Dellavedova și Thon Maker (ambii de la Milwaukee Bucks). De asemenea, pentru Filipine a evoluat Andray Blatche (ex-Washington și Brooklyn).



FIBA a anunţat că a deschis o procedură disciplinară împotriva ambelor echipe, în acest caz.

”Ne cerem scuze fanilor noștri și ne așteptăm pedepsele”, a declarat Anthony Moore, șeful Basketball Australia.

Într-o decizie ciudată, filipinezii au decis să marcheze sfârșitul jocului printr-un selfie.

This just happened. After one of the wildest on-court brawls in recent memory, the Philippines team pauses to pose for a selfie, like there’s something to celebrate pic.twitter.com/fTXAaBA5lp

— Mitchell Scott (@WhippingBoySEN) July 2, 2018