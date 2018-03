Cea mai ușoară bicicletă de lemn din lume, realizată în județul Arad. Cântărește 2.924 de grame, este funcțională și este opera inginerului mecanic Dan Sobol. Bicicleta din lemn este realizată din peste 1.500 de bucăți din lemn.

Dan Sobol a povestit că realizarea celei mai ușoare biciclete de lemn din lume a însemnat o muncă de aproape nouă luni. Inginerul din Arad a construit, de-a lungul timpului, diverse modele, însă acestea sunt mult mai grele, notează Mediafax.ro.

Bicicleta din lemn cântărește cu aproape 200 de grame mai mult decât cel mai ușor vehicul pe două roți din lume, care a fost construit, însă, din carbon, de un german.

Cea mai ușoară bicicletă de lemn din lume este ecologică. Inginerul arădean susține că a folosit numai adeziv pe bază de apă, asemănător aracetului. Ineditul vehicul este format din peste 1.500 de bucăți din lemn.

„Ideea de a realiza o astfel de bicicletă o am mai demult. Am fost profesor de aeromodele la Palatul Copiilor din Arad şi din acel moment am început să lucrez la diverse modele. Am mai multe biciclete funcţionale sau experimentale din lemn, dar care sunt mai grele. Am tot testat, am tot experimentat şi în final am reuşit să realizez această bicicletă, care este o bijuterie. Bicicleta a fost realizată din peste 1.500 de bucăţi de lemn şi are peste 2.000 de găuri de uşurare şi decupări. Este o muncă fabuloasă în spate, doar o singură roată are 300 de găuri. Bicicleta este perfect funcţională şi 100% ecologică, pentru că nu am folosit deloc răşini, doar adeziv ecologic”, a explicat Dan Sobol.