La nivel global, pornografia este o industrie de 97 de miliarde de dolari, spune Kassia Wosick, profesor de sociologie la Universitatea de Stat din New Mexico, potrivit fortune.com.

Dar plata pentru starurile porno nu este egală. Pentru o scenă tipică de sex masculin / feminin, o actriță câștigă, de obicei, între 800 și 1000 dolari. Dacă actrița are priză la public, poate câștiga până la 1.500 – și, uneori, 2.000 dolari. În timp ce o actriță începătoare câștiga doar 300 dolari.

Actorii de sex masculin au în medie 500- 600 de dolari pentru o scenă sau pentru o zi de lucru. Unii pot câștiga de la 700 până la 900 de dolari, în timp ce cele mai populare vedete masculine câștigă până la 1.500 de dolari.

Cei mai populari dintre actorii porno își suplimentează veniturile prin crearea de videoclipuri personalizate pentru fani, semnarea unor contracte cu firme de publicate și, uneori, prin lansarea de studiouri proprii de producție.

În lista de mai jos se regăsesc numele a 12 actori care au câștigat cele mai multe nominalizări la Premiile Adult Video News și Xbiz.

Eva Lovia, 29 de ani, din SUA. Lovia a ajuns faimoasă printr-un reality show. Câștigătore a DP Star a primit un contract cu Digital Playground („DP”). Când contractul a expirat, a început să filmeze pentru Greg Lansky, proprietar a trei dintre cele mai cunoscute nume de marcă din industria filmelor pentru adulți. În doar trei ani, Lovia a apărut în mai mult de 130 de producții.

Abella Danger, 22 de ani, din SUA. Ea lucrează de trei ani în industria pentru adulți de trei ani și a reușit să aibă o bază de date enormă de fani prin social media. Are peste 500.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, acolo unde ea promovează scene din filme, produse și dă detalii despre viața ei.

Romi Rain, 30 de ani, din SUA. Rain are un istoric familial interesant, având în vedere că mama ei a pozat cândva pentru revista Hustler. Ea a debutat în industria pentru adulți ca model și, în cele din urmă, a ajuns să lucreze în industria Webcam-ului. Rain câștigă suficient de mult doar din videoclipurile pe care le postează pentru fani. Pe baza numerelor actuale de abonament pe care le are pe site, videoclipurile postate îi aduc o sumă suplimentară de 52,000 de dolari pe an.

Lana Rhoades, 22 de ani, din SUA. Ea se focusează pe realitatea virtuală. Lana are un contract cu Naughty America, făcând videoclipuri exclusiv pentru companie. Actrița și-a construit cariera în mare parte apărând în revistele Playboy, Penthouse, și Hustler.

Gina Valentina, 21 de ani, din Brazilia. Deși este destul de nouă în industrie, tânăra a semnat cu unul dintre cei mai puternici agenți din industria porno, Mark Spiegler. Ea a apărut în peste 234 de filme.

Elsa Jean, 22 de ani, din SUA. A jucat în 280 de filme pentru adulți. Este o fostă dansatoare și nu lucrează cu nicio companie de Webcam, axându-și cariera pe rolurile din filme și nu pe aparițiile din social media.

Chanel Preston, 32 de ani, SUA. Chanel a fost o favorită a industriei porno de ani de zile. Dincolo de faptul că este o actriță prolifică, ea găzduiește serialul Web – podcast Sex Think cu activistul politic Rob Nelson. De asemenea, ea a apărut în documentare despre industria pentru adulți, este o fostă dansatoare și își comercializează puternic afacerea cu videoclipuri personalizate pentru fani.

În același top se află și Riley Reid, o veterană a industriei, Aidra Fox, Angela White, Keisha Grey și Jessica Drake, actrița care s-a alăturat grupului de femei care l-au acuzat pe Donald Trump de comportament sexual nepotrivit.

