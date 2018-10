Dosarul a fost închis în baza art. 16, lit.b) din Codul de procedură penală: „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

Parchetul General a deschis dosarul în luna septembrie, în urma unui denunţ depus pe numele ministrului justiţiei, fiind începută atunci urmărirea penală in rem pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi folosire a funcţiei pentru favorizarea unei persoane.

Tudorel Toader a declarat că a făcut solicitarea de a deveni notar public în baza Legii Curţii Constituţionale, care prevede că un fost judecător constituţional poate activa ca notar sau avocat fără examen.

„Adevărat este că am făcut solicitare de a deveni notar public. În ce bază am făcut solicitarea? În baza legii. Care lege? Legea Curţii Constituţionale, care spune că la încheierea mandatului pentru care a fost numit judecător constituţional, la cerere, fostul judecător se poate face notar sau avocat, evident definitiv, fără examen. Prin urmare, solicitarea către Uniunea Notarilor am făcut-o în baza legii, a acestui articol 69 alineat 4 dintr-o Lege 168 care modifică Legea 47/1992 a Curţii Constituţionale. Am solicitat, în acelaşi timp, dobândirea calităţii de notar public, în acelaşi timp, repet, şi suspendarea din funcţie; permite legea, legea notarilor, pentru că altfel aş fi intrat în incompatibilitate”, spunea atunci Tudorel Toader.