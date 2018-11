„Ne dorim un spaţiu comun de comunicare, ne dorim ca cetăţenii noştri nici să nu simtă că au trecut dintr-o ţară în alta, să poată vorbi la telefon fără să achite tarife de roaming. Mă bucur că am convenit ca prim pas simbolic cetăţenii noştri să nu plătească roamingul anul acesta de 1 Decembrie, de Ziua Marii Uniri”, a declarat Pavel Filip, într-o declaraţie comună cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei comune a Guvernelor celor două ţări, organizată la Palatul Victoria.

El a mai spus că toate procedurile necesare sunt pregătite în Republica Moldova.

Relaţiile bilaterale, economice şi comerciale dintre România şi Republica Moldova trebuie impulsionate, a spus şi prim-ministrul Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei comune a Guvernelor celor două ţări.

„Îmi face o plăcere deosebită să găzduim astăzi, la Bucureşti, o nouă şedinţă comună a Guvernului României şi Republicii Moldova (…) Consider că această întâlnire este deosebit de importantă, mai ales că se desfăşoară în An Centenar, an în care România sărbătoreşte 100 de ani de la Marea Unire. (…) În acest an deosebit de important, trebuie să avem în vedere impulsionarea relaţiilor bilaterale, economice şi comerciale dintre cele două ţări”, a declarat Dăncilă.

Drumul proeuropean este singura soluţie pentru Republica Moldova şi pentru prosperitatea cetăţenilor moldoveni, a mai spus premierul Viorica Dăncilă.

„Am discutat împreună cu domnul prim-ministru, cu membrii Guvernului Republicii Moldova despre stadiul relaţiilor bilaterale, economice şi comerciale dintre România şi Republica Moldova. Acest lucru ne-a oferit posibilitatea de a vedea cum impulsionăm relaţiile dintre România şi Republica Moldova, de a avea o abordare sectorială în ceea ce priveşte cooperarea dintre cele două state, de a vorbi despre proiecte concrete pe care să le punem în aplicare, de o foaie de parcurs cu responsabili, dar, în acelaşi timp, de a vedea cum impulsionăm şi proiectele aflate deja în derulare”, a precizat Dăncilă.

