'Este unul dintre stâlpii acestei țări în materie de gastronomie.', au spus cei trei jurați 'Chefi la cuțite'. Dar până la finisarea farfuriilor, chefii rivali s-au distrat copios pe seama temei impuse de marți seară, iar tachinările la adresa lui chef Sorin nu au încetat să apară. În trecut, acesta a pierdut o provocare și a fost nevoit să mănânce o farfurie plină de quinoa, motiv pentru care proba i-a dat mari bătăi de cap.

'Mie mi se pare mâncare de păsări. Eu am avut un canar și el mânca așa ceva. Ciripea. Așa am ciripit și eu câteva zile după ce am mâncat farfuria în care era un munte de quinoa.', a glumit acesta.

Cea de-a doua luptă culinară a chefilor a pus la bătaie un avantaj foarte important, ce ar putea să schimbe soarta unui battle și va marca o premieră la 'Chefi la cuțite'. Amuleta cu numărul doi îi va permite chefului câștigător să își folosească mâinile timp de 3 minute pe parcursul unui probe din confruntările pe echipe, ceea ce înseamnă că pentru prima oară în acest concurs va putea găti alături de trupa sa de bucătari, chiar și pentru câteva momente. Cu un burger vegetarian pe bază de quinoa, chef Cătălin Scărlătescu a reușit să încânte papilele gustative celui mai renumit expert în cărnuri, Iosif Ștefănescu, motiv pentru care a adjudecat amuleta cu numărul doi. 'Sunt fabulos de fericit!'.

Seara a continuat cu spectacolul audițiilor pe nevăzute, ce a adus pe masa jurizării preparate deosebite, demne de 3 cuțite. Chef Florin Dumitrescu s-a bucurat de un desert delicios pregătit de un patiser înscris în concurs cu certitudinea că va câștiga, iar chefii Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu i-au acordat cu aceeași ușurință candidatului votul de încredere pentru etapa următoare. O altă concurentă a demonstrat că pasiunea pentru gătit nu are limite și a reușit să îi impresioneze pe jurați nu doar prin gust, ci și prin plating. Nela Chișcoci a pregătit o rețetă specifică italienească, paste cu roșii cherry și saint jacques, dar a ales să așeze preparatul într-o oală ceramică autentic românească. Cu toate ingredientele necesare unei audiții de succes, Nela a trecut în etapa următoare cu trei voturi de încredere, dar și cu felicitările chefilor: 'A fost extraordinar!', au afirmat aceștia.

