Ștefan Rădulescu, un bărbat de 71 de ani, din Buzău a suferit în luna decembrie a anului trecut o operație la colon în urma căreia i-a fost montat pe peretele abdominal un orificiu denumit anus contra naturii.

După operație, bărbatul a primit asigurări că totul va fi bine, însă în realitate nu a fost deloc așa. Problemele de sănătate au continuat, bărbatul ajungând în nenumărate rânduri la spital cu sângerări și senzație de sațietate, deși nu mânca mai nimic.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, bărbatului a început să îi iasă prin orificiul aflat în peretele stomacal o bucată de material textil sub forma unui sul. Speriată, soția a chemat salvarea și a ajuns cu bărbatul la spital.

Confruntat în legătură cu acuzațiile care i se aduc, doctorul Valentin Minică, cel care a fost de gardă în noaptea de vineri spre sâmbătă, recunoaște că a greșit neconsemnând în foaia de internare ce a scos din colonul bărbatului, însă spune că nu și-a dat seama că ar fi fost o compresă.

„Greșeala mea este că nu am consemnat în foaie ce am găsit acolo, însă eu am făcut doar o manevră nechirurgicală de îndepărtare a unor materii fecale. Eu nu știu ce a fost acolo. Știu că am folosit mănuși și o compresă, dar nu știu ce a fost acolo. Am omis, am îndepărtat fecalomul și i-am spus pacientului că poate merge la domiciliu pentru că nu am tăiat, nu am cusut, nu am făcut nimic care să fi impus internarea sau alte analize”, spune medicul Valentin Minică.