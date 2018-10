Christian Sabbagh a devenit tată pentru a patra oară. Sotia lui a născut un băiețel

Iulia, soția lui Christian Sabbagh, a mers la un simplu control, iar medicii i-au spus că trebuie să intre în sala de operații pentru că trebuie să nască.

„Vreau să vă spun că mămica este sănătoasă. Băiețelul este sănătos. Uitați-vă cum arată la nici opt ore, nouă ore de la naștere. Anais e bucuroasă foc pentru că își vede fratele', a mărturisit Christian Sabbagh, într-un live pe Facebook. „Bebe nu a mai putut aștepta și că își dorește să își cunoască surioara, să-și cunoască tatăl, mămica și, așadar, a venit pe lume”, a spus Iulia, soția lui Christian Sabbagh, la doar câteva ore după ce a născut un băiețel.

La eveniment a fost prezentă și sora cea mare, Anais, care s-a agitat de zor în rezerva în care mama ei este cazată. Deși a devenit tată pentru a patra oară, Christian Sabbagh a menționat că a fost copleșit de emoții.

„Am făcut naveta de vreo opt ori de la casă la clinică. Schimb-o pe Anais. Recunosc, e prima oară, când schimb un bebeluș, când îl spăl, când îi dau să mănânce', a spus prezentatorul știrilor Kanal D.

Christian Sabbagh, care s-a căsătorit în luna martie a anului 2017 cu Iulia, o femeia mai tânără cu 19 ani decât el, a anunțat în ziua de Dragobete că va fi din nou tată.

Cuplul mai are un copil împreună, o fetiță pe nume Anais în vârstă de un an. Ştiristul de la Kanal D mai are doi copii din fosta căsătorie, pe Yasmine şi Edi.