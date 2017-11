Chuck Mosley, fost solist al trupei Faith No More, a murit la vârsta de 57 de ani. Cântărețul a murit din cauza dependenței de droguri, a transmis familia acestuia.

Potrivit unui comunicat transmis de familia sa, Chuck Mosley a murit pe 9 noiembrie 2017, din cauza depdendței de droguri. Vă spunem asta în speranţa că va folosi şi altora care se luptă cu această boală”, se arată în comunicatul familiei.

Formația Faith No More a transmis un mesaj în care își exprimă regretul față de dispariția cântărețului. „Cu inima grea, am aflat de moartea prietenului şi colegului de trupă, Chuck Mosley (…) Cât de norocoşi am fost că am putut cânta împreună anul trecut când am relansat primul nostru album. Multora le va lipsi entuziasmul, umorul şi stilul lui. Am fost o familie, una neobişnuită şi disfunţională, şi vom fi întotdeauna recunoscători pentru timpul petrecut cu Chuck”.

Chuck Mosley s-a alătura formației Faith No More în 1983 și a cântat pe primele două albume ale trupei, „We Care a Lot” (1985) şi „Introduce Yourself” din 1987

În 1988, a fost înlocuit de Mike Patton. Decizia l-a determinat pe Mosley să dea în judecată formația, invocând violarea parteneriatului. Cazul s-a încheiat în afara curţii. Mai târziu, el a înfiinţat formaţia Cement şi au urmat albume solo şi reuniuni ocazionale cu Faith No More, potrivit News.ro.