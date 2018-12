LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cine are dreptul la ajutorul de încălzire. Limitele de venit, la care se acordă acest ajutor financiar

VIDEO/ Cum a aflat Dana Războiu adevărul despre Moș Crăciun: "Am văzut o doamnă pe o scară...

Am o pensie de boală, de 918 lei și locuiesc cu fiul meu, care nu are niciun fel de venit. Vă rugăm să ne spuneți dacă noi avem dreptul la ajutorul de încălzire, cu lemne. Practic, conform legii, cine are dreptul la ajutorul de încălzire? (Ioan Bușagă, Sălătrucel, Vâlcea)