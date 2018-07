Individul avea grave probleme mintale și, din spusele rudelor, a suferit toată viaţa de despresie şi psihoze. Anchetatorii nu știu încă de ce Faisal Hussain a comis atacul, relatează digi24.ro.

Faisal Hussain a omorât pe loc o adolescentă de 18 ani şi a rănit 14 oameni. Dintre aceștia, o fetiţă a murit la spital. Individul a fost ucis într-un schimb de focuri cu polițiștii.

Police seizing evidence from the Hussain home, expecting to be here for several more hours #Danforth @CBCToronto pic.twitter.com/YtVtMoIP4M

— Adrian Cheung (@AdrianCheungCBC) July 24, 2018