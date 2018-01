Cine este Denisa Moga, tânăra care a fost văzută în compania lui Marius Moga, în ultima perioadă. La nici 17 ani, tânăra, originară din Sebeș, județul Alba, debuteaza cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei.

Însa, mulți se întreabă care este legatura dintre tânăra artistă și Marius Moga! În vara lui 2015 a mers in tabara DeMoga Music Junior Camp, acela fiind momentul care a determinat-o sa continue pasii către o cariera in muzica. Piesa “Singuri” este primul single din cariera Denisei Moga, urmand ca artista sa lanseze in curand urmatoarele 2 piese, produse si compuse in studiourile lui Marius Moga.

Multi credeau ca cei doi sunt rude

Marius Moga si Denisa Moga nu sunt rude, este doar o coincidenta de nume. Mai mult decat atat, cei doi provin amandoi din Alba-Iulia, iar de ceva timp artista a inceput sa faca parte din echipa DeMoga Music.

„Dupa participarea in DeMoga Music Camp nu am mai pastrat legatura cu cei din echipa lui Marius Moga. Dar dupa cum bine stim, cand un lucru este menit sa se intample nu trebuie fortat pentru ca la momentul potrivit va veni de la sine. In vara lui 2017 am ajuns la Andy Ghisoiu, songwriter/producer la DeMoga Music, un profesionist in muzica, dar totodata un om extraordinar. Andy mi-a apreciat calitatiile vocale, a trimis o inregistrare cu mine lui Marius Moga apoi m-a contactat si mi-a propus sa fac parte din echipa lor. In scurt timp am inceput munca la o super piesa pe care va fi lansata cat de curand. Este o piesa vesela in care se vor regasi foarte multi adolescenti. Ma bucur ca lucrurile au decurs in acest fel, toti cei din echipa DeMoga sunt extraordinari si m-au primit foarte bine. Toata lumea ma intreaba daca suntem rude, insa din pacate nu suntem. Il apreciez foarte mult pe Marius Moga si ma bucur ca am ajuns sa fac parte din gasca lor”, ne-a declarat Denisa Moga.

In prezent, Denisa Moga este eleva in clasa a XI-a, la Colegiul National „Lucian Blaga” din Sebes, la profilul Stiintele Naturii, intensiv germana.

