Cine transmite nunta regală în România. Cele mai importante momente vor fi difuzate în direct

Nunta Prințului Harry cu Meghan Markle este cel mai așteptat eveniment al anului – o lume întreagă va urmări nunta regală 2018 în direct la televizor și pe internet, iar pentru dumneavoastră va relata, de la fața locului, reporterul special al libertatea, Andreea Archip. Cum se pregătește Anglia pentru nunta regală, care sunt măsurile de securitate, ce spun oamenii simpli și cum reacționează la un astfel de eveniment, dar și amănunte despre protocol, despre rochia miresei și despre invitați, aflați în timp real, sâmbătă, 19 mai.

De asemenea, Televiziunea Română a pregătit un program special dedicat casei Regale a Marii Britanii, care începe la ora 13.

Telespectatorii Kanal D vor intra astfel in atmosfera marcantului eveniment, urmarind in exclusivitate materiale despre organizarea, protocolul, semnificatia ceremoniei din 19 mai, o suita de actiuni dedicate evenimentului, pe parcursul celor trei zile de editii speciale. Totul va culmina cu ziua de 19 mai, ziua nuntii regale, cand Stirile Kanal D, de la ora 12:00 si 19:45, vor oferi telespectatorilor editii speciale dedicate in totalitate marcantului eveniment.

Sâmbătă, 19 mai, de la ora 11:00, PRO TV difuzează în premieră filmul documentar – ”Meghan Markle: Prințesa americană”. Documentarul prezintă interviuri cu apropiații lui Meghan și ai casei regale, printre care se numără și Samantha Markle, sora acesteia, jurnalistul și prezentatorul Piers Morgan, Paul Burell, fostul majordom al prințesei Diana, dar și Dickie Arbiter, fostul secretar de presă al reginei. De la ora 13:00, întreaga ceremonie regală va fi transmisă în direct într-o ediție specială Știrile PRO TV, moderată de Cristian Leonte.

În cadrul Observator va fi difuzată o ediție specială care marchează importanța acestui moment pentru poporul britanic și Familia Regală. Sâmbătă, 19 mai, între 14:00 și 16:00, Mihaela Cãlin va transmite în direct pentru telespectatorii Antenei 1 imagini de la desfãşurarea marelui eveniment.

La nunta regală sunt așteptați 600 de invitați, printre care și actorul George Clooney, cântăreții Elton John și Sting, dar și Serena Williams.

