Ciprian Ciucu, consilier general: “Trebuie să ne punem cu burta pe soluții să reparăm ce a stricat Firea!”

Sunt două tipuri de companii. Unele în care avem piață liberă funcțională (ex. pază, IT, consultanță, publicitate, agrement) și unele în care avem monopol natural, atribuții sau proprietăți de jure ale orașului/autorității locale (ex. managementul traficului, iluminat public, termoficare)', a explicat Ciprian Ciucu pe pagina sa de facebook.

Consilierul municipal mai spune că trebuie avute în vedere soluțiile pe termen foarte scurt acolo unde nu ar o piață funcțională.

De exemplu, contractul cu Luxtenul s-a terminat iar iluminatul public este acum operat de firma făcută de Firea. O altă situație este că a desființat (chiar de curând) unele dintre admnistrațiile din domeniile în care a făcut firmele, sau le-a redus cu mult capacitățile! De exemplu în domeniul parcărilor, străzilor și parcurilor', a mai precizat Ciucu.

El a mai adăugat că până la această oră cele 22 de companii municipale au tocat sute de milioane de euro, vreo 600 de milioane'.

Administraţia Firea are o singură ieșire posibilă. (…) să lase aroganța și agresivitatea și să ne punem cu TOȚII la masă. Discutăm cu argumente ce facem cu firmele pe care dacă le-am lichida mâine (…), decidem dacă le păstrăm pe temen scurt pe acelea care este musai (nu văd să fie mai mult de vreo 2 sau 3), decidem ce facem pe mai departe pe fiecare domeniu în care a înființat aceste firme. Cele 2-3 firme trebuie pastrate doar până când vom atribui, in conditii de piata, transparent, la preturi avantajoase serviciile de utilități', a punctat Ciprian Ciucu.

Curtea de Apel București a stabilit ieri, printr-o decizie definitivă, că cele 22 de comapanii municipale nu au fost înființate în mod legal.

