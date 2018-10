„Am votat exact cum am votat şi în Parlament pentru modificarea legii, şi eu şi alţi colegi parlamentari am exprimat un vot deschis, am votat considerând că este dreptul oricărui cetăţean să se exprime la acest referendum, este, cred, şi o obligaţie până la urmă, este o întrebare de modificare a Constituţiei şi cred că orice român ar trebui să vină să îşi exprime un punct de vedere. Cred că acest demers al celor trei milioane de cetăţeni trebuie respectat şi trebuia neapărat să îl dezbatem în Parlament şi să introducem la referendum această modificare a Constituţiei, rămâne să vedem dacă o să avem cvorum şi, bineînţeles, rămâne să vedem dacă dintre cei care vin spun ‘da’ sau ‘nu’ despre modificarea Constituţiei. Eu cred că poporul român va vota în aşa fel încât să păstrăm familia tradiţională, în niciun caz să nu avem tendinţe progresiste sau ultraprogresiste, cum vedem în alte ţări”, a spus Claudiu Manda, la Craiova.

Preşedintele comisiei pentru controlul SRI şi-a explicat opţiunea de vot şi pe pagina de Facebook.

„Am votat! Votează și tu! Eu nu vreau să îmi pun problema la nuntă dacă o să fiu socru mare sau socru mic„, a scris Claudiu Manda.

Citește și: