“Industria IT este mai agilă. În IT, cu doar 100.000 de oameni am atras o industrie străină, dar care generează 5% din PIB-ul țării. Ne asteptăm la o creștere anuală cu 15% a industriei IT și această creștere s-a datorat faptului că mediul a fost atractiv. Cand se schimba des taxele și politicile publice se creeaza un mediu neatractiv. Investitorii straini pot la fel de bine să plece (…)Când există tot felul de mesaje discutabile acestea generează un mediu de neîncredere în rândul specialistilor de IT. Specialiștii IT pot pleca și mai repde din țară, în câteva zile își pot găsi de lucru în alte țări. Ba mai mult, aceștia nu pleacă singuri, ci cu toată familia. Și în momentul în care le spunem că pușculita le va fi spartă este greu sa-i convingem să mai rămână aici”, a declarat Alexandru Lăpusan, fondator și CEO ZITEC și vicepreședinte al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) este cea mai importantă entitate de business din România și cuprinde 25 de asociații române și străine. Coaliția cuprinde 54.000 de firme cu peste un milion de angajați, generând peste 50% din PIB-ul țării, a subliniat în începutul conferinței pe tema Pilonului II de pensii Dragoș Anastasiu, președintele Coaliției.

Potrivit CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, “deci pot fi lăsaţi moştenire”.

“Aceasta este principala diferenţă între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în momentul decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea în două “buzunare” – unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt administrat privat (Pilonul II) – afectează deopotrivă veniturile cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor acestuia”, se arată într-un document întocmit de către specialiştii ai CDR, prezentat joi în conferinţa de presă organizată pe tema situaţiei Pilonului II.

Din datele publicate joi de CDR rezultă faptul că fondurile româneşti de pensii au în prezent deţineri de circa 19 miliarde de euro la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), echivalentul a 20% din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate pe Pilonul II, precizează CDR.