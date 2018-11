„Suntem triști tare, noi am crezut că o să ne distrăm, o să râdem, dar suntem epuizați, fără haz, loviți. Cine crede că show-ul ăsta e făcut doar pentru a da bine la TV se înșală amarnic. E greu tare de tot!', a povestit Cocuța. Tot e greu, dar să ne găsim cazare și mâncare e super dificil. Cum să te duci la om acasă și îi zici să te lase să dormi la el în casă?! Noaptea, cu o cameră de filmare după noi, începe și caută un pat și ceva de mâncare…Ne e dor de haine curate.J', a mai adăugat Bogdan Boantă.

Pentru Anca Sigartău și fiul ei, Teodor, Asia Express înseamnă adrenalină la maximum. „Experiența asta nu se poate descrie în cuvinte. În prima zi, când ne-am trezit în mijlocul traficului din Sri Lanka și am văzut cum se conduce aici, nu ne-a venit să credem. E un haos de nedescris, iar cursa este cu adevărat nebună! Noi am avut parte de semne încă de la început. Într-o dimineața am văzut într-o gară a fotografie a Sfântului Anton, după care, primul șofer care ne-a luat se numea Anton. E wow!', au povestit cei doi.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon Asia Express, cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka și India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro și pentru a trăi experiența vieții lor.

