Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi dimineață, un cod galben de ceață în Brașov și în alte șase județe din țară. Atenționarea de tip nowcasting este valabilă până la ora 10.

Potrivit meteorologiulor, până la ora 10.00, județele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Buzău, Prahova şi Gorj sunt vizate de un cod galben de ceață.

Din cauza ceţii, vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Pe mai multe artere rutiere din țară, traficul se desfășoară în condiții de ceață, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Fenomenul este semnalat pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa (vizibilitate redusă la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 şi DN12, în judeţul Covasna (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 50 de metri), DN73, în judeţul Braşov (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 20 de metri), DN2 în judeţul Suceava (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 50 de metri, pe tronsonul Grăniceşti – Siret) şi pe drumurile naţionale din judeţul Dâmboviţa (vizibilitate 100 de metri).

Pentru a evita producerea unor accidente, poliţiştii le recomandă şoferilor să conducă prudent, să mărească distanţa de siguranţă faţă de vehiculele dinainte şi să nu se hazardeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic.