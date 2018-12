Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi în 5 judeţe, luni seara

Până la ora 20:00, în Capitală şi în judeţele Ialomiţa, Brăila şi Ilfov ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m, potrivit ANM.

Totodată, până la ora 19:00, mai multe localităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea se află sub atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă care va determina vizibilitate scăzută sub 200 m şi, izolat, sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo valabilă pe parcursul următoarelor două săptămâni. Potrivit meteorologilor, valorile termice vor rămâne peste normele climatologice ale perioadei și se vor înregistra precipitații mai ales sub ploaie și lapoviță.

