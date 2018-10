Anunțul a fost făcut în contextul în care ziarul The New York Times a relatat că unul dintre foștii șefi ai gigantului IT și creatorul Android, Andy Rubin, a primit compensații de 90 de milioane de dolari pentru a părăsi compania, el fiind acuzat de comportament nepotrivit, scrie Mediafax.

NYT a mai arătat că Google a acoperit și alte acuzații de hărțuire sexuală.

La cererea presei, Google a făcut public un email trimis angajaților de către Sundar Pichai, șeful companiei. În acesta scrie că în ultimii doi ani, 48 de angajați au fost concediați, ei fiind acuzați de hărțuire sexuală. Printre aceștia se numără și 13 directori. Niciuna dintre aceste persoane nu a primit compensații financiare.

În aceeași scrisoare, Pichai arată că i-a fost 'greu' să citească despre acuzațiile lui Rubin și a altora, dar nu a confirmat direct informațiile din articolul The New York Times.

Pichai asigură că șefii Google sunt 'al naibii de serioși' în ceea ce privește mediul de lucru sigur. De asemenea, toate acuzațiile sunt investigate cu atenție, pentru a se lua măsurile potrivite.

Purtătorul de cuvânt al lui Rubin, Sam Singer, a spus că cel care a creat sistemul de operare Android respinge acuzațiile, explicând că acesta a plecat de bună voie de la Google pentru a lansa compania Playground.

CITEȘTE ȘI: Editorial din Constanța de Andreea Pavel: Haosul care moștenește dictatura. Cum a intrat Constanța în sindromul Stockholm după Mazăre

FOTO: EPA