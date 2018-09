UPDATE 12:58 S-a încheiat dezbaterea de la Curtea Constituțională. Judecătorii au rămas în pronunțare.

UPDATE 12:50 Judecătorul CCR Livia Stanciu a întrebat Ministerul de Justiției care este motivarea deciziei ca premierul Viorica Dăncilă să-și delege atribuțiile, din moment ce secretarul de stat a explicat că nu se pune problema imposibilității exercitării activității. Mariana Moț spune că legislația nu definește această sintagmă, iar acest lucru trebuie apreciat fie de prim-ministru, fie de o instituție care va emite un act care va proba imposibilitatea. 'Să zicem, poate, că premierul suferă de o afecțiune psihică. Atunci nu-și poate exercvita atribuțiile'.

UPDATE 12:40 Mariana Moț, secretar de stat în Ministerul Justiției: 'Nu ne aflăm în prezența unui conflict juridic de natură constituțională. Și Constituția, și legea CCR, utilizează sintagma de conflict fără a o defini. Nu orice situație juridică conflictuală. Nu sunt întrunite de jurisprudența CCR pentru existența unui conflict juridic. Prim-ministrul nu s-a aflat în imposibilitatea exercitării atribuțiilor. În plus, nu au fost programate ședințe de Guvern, CSAT, întâlniri bilaterale. '

UPDATE 12:20 Consilierul prezidențial Mihaela Ciochină a expus punctul de vedere al lui Klaus Iohannis. „Acest concediu nu are drept temei dreptul la odihnă. Ori de câte ori, premierul nu mai dorește sau nu mai poate atribuțiile de prim ministru, acesta nu poate recurge la delegarea, desemnarea unui alt membru al Guvernului. Ori de câte ori dorește să facă acest lucru, se plasează în afara cadrului constituțională.”

Președintele a afirmat că, prin desemnarea lui Paul Stănescu drept înlocuitorul ei pe perioada concediului, Dăncilă și-a arogat o atribuție care, potrivit Constituției, aparține șefului statului. Iohannis a relatat ulterior și discuția avută cu premierul pe această temă.

„Surpriză, am crezut că e atributul meu și am contestat la CCR acest demers. Dupa ce am înaintat la CCR, doamna prim-ministru m-a sunat să-mi spună ca pleacă în concediu și că toate sunt bune. Asta dupa ce în paranteză publicase acel draft de rectificare bugetară care e o catastrofă. I-am atras atenția că nu e bine ce a făcut și că e motiv de conflict constituțional. Știți ce mi-a spus? Nu a știut că se publicase. Mai ireal decât așa nu cred că se poate”, a spus Iohannis.

Miercuri, judecătorii CCR sunt așteptați să se pronunțe în privința sesizării lui Klaus Iohannis. Ședința este programată la ora 12:00, pe ordinea de zi aflându-se un singur punct: „cerere de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Prim-ministrul României, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, cerere formulată de Președintele României”.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV/ Jean Constantin, infarct în Cimitirul Bellu, de la o glumă! Episod incredibil întâmplat cu 3 decenii înainte de moartea marelui actor