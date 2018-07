Creative Fest 2018 – CONCERTE

Vineri, 27 iulie, de la ora 17:00, trupa CnM deschide festivalul pe ritmuri de rock, fiind urmată de Gojira & Planet H, care promit o călătorie muzicală cu accente drum & bass îmbinate cu trap, edm și dubstep. Robin & the Backstabbers vor aduce pe scenă de la Creative Fest suflul lor caracteristic în muzică alternativă, iar cei de la Suie Paparude vor cânta despre cum „A fost odată”, de la „Soundcheck și până la „Omul de Gheață”. Rudimental DJ Set închid prima seară de #Creative cu un sunet unic, într-un spectacol vibrant, fiind una dintre cele mai cunoscute formații din UK, cu melodii care surprind esența și valorile acestui colectiv mulți-cultural: iubire, pace și unitate, concentrate în hituri precum „Feel the Love”.

Sâmbătă, 28 iulie, începând cu ora 17:00, pe scena Creative Fest vor urca Power pe Vinil, Cred Că Sunt Extraterestru, Basska și Fantome, trupe din Culese din Cartier, care reprezintă zona underground din București, prin fiecare proiect pe care îl desfășoară, încercând să „descopere puțin câte puțin din cine sunt ei, față în față cu muzica tradițională, față în față cu viață de zi cu zi”. Trupa Coma își va cânta povestea și le va arăta tuturor celor prezenți la Romexpo care este cel mai frumos loc de pe pământ, urmând că cea de-a doua seară să fie închisă de Guano Apes, binecunoscuta formație de rock alternativ din Germania, care încântă publicul de fiecare dată cu energia lor debordantă și hituri precum „Open Your Eyes”, „Lords of the Boards” și „Rain”.

Duminică, 29 iulie, de la ora 17:00, Tony Baboon Band oferă un performance-act în care mixează genuri muzicale precum reggae, trip-hop și rap, urmat de îndrăgita trupă de hip-hop C.T.C. ONYX, una dintre cele mai cunoscute formații de hardcore rap din Queens, New York, urcă pe scenă Creative Fest de la oră 18:50, urmată de jamaicanul Protoje, cunoscut și că „The Reggae Revival”, și trupa sa – The Indiggnation – care promovează în turneu noul sau album, numit „A Matter Of Time”, concertând pentru prima oară în România. Cunoscutul DJ englez Fatboy Slim închide festivalul cu un show de neratat, de unde nu vor lipsi hituri precum „Right Here, Right Now”, „Push the Tempo” sau „Weapon of Choice”.

Creative Fest 2018 – ZONĂ DE ACTIVITĂȚI URBANE

EXTREME SPORTS @CreativeFest2018

Zona de sport extrem de anul acesta este compusă din 4 quarterpipes, 1 funbox, 1 bank, 1 half pyramid, 1 rail. Skatepark-ul se întinde pe o suprafață impresionantă de 300 mp, incluzând spații de transfer atât în interior, cât și în exteriorul elementelor.

Componentele din zonă de sport extrem sunt proiectate pentru biciclete BMX, trotinete, role și plăci de skateboarding. Amatorii se pot da pe rampe între orele 16:00 – 19:00, doar dacă sunt dotați cu echipament minim de protecție (cel puțin căsca), urmând că în intervalul orar 19:00 – 21:00 să aibă loc demonstrații de sport extrem, unde rideri profesioniști vor executa mișcări și sărituri de nivel competițional.

GRAFFITI @CreativeFest2018

Zonă de graffiti de anul acesta va fi compusă din 5 containere maritime suprapuse, având o suprafața totală de aproximativ 100 mp, iar tema abordată este o reprezentare a clasicului desen animat marca Disney -„The Sorcerer’s Apprentice”, care ascunde o relație directă cu lumea graffiti, fiind o inspirație grafica pentru personajul de benzi desenate „Cheech Wizard”, creat de artistul Vaughn Bodē.

Creative Fest 2018 – ZONA GASTRONOMICĂ

Creativitatea culinară este și ea promovată în cadrul festivalului, zona de restaurante mobile având alocată o generoasă suprafață de peste 1.000 de metri pătrați. În cadrul acesteia, cei prezenți vor putea alege dintr-o mulțime de preparate street-food din bucătăria internațională, fie se vor putea relaxa în zonă lounge, special amenajată în cadrul festivalului.

Accesul în zilele de festival este liber și se face, începând cu ora 16:00, pe la intrările A și B ale Complexului Romexpo. Detalii pe: creativefest.ro

Dar – până atunci – nu rata Târgul de vară „Nedeie Târgşor' are loc la Muzeul Ţăranului Român, în 20-22 iulie.